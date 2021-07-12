البرازيل: إجمالي الإصابات بكورونا 84ر1 مليون والوفيات 71 ألفاً و469 حالة

تعافى 24. 1 مليون حالة

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل 84ر1 مليون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، أن إجمالي الوفيات جراء تفشي الوباء بلغ 71 ألفاً و469 حالة وفاة، فيما تعافى 24ر1 مليون حالة.

مما يذكر أن البرازيل كانت قد أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بكورونا قبل حوالي 19 أسبوعاً.