كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 7 % في الربع الثالث 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020؛ محققاً أعلى معدل نمو منذ عام 2012.
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بـ 7 % في الربع الثالث 2021
مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 محققاً أعلى معدل نمو منذ 2012
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 7 % في الربع الثالث 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020؛ محققاً أعلى معدل نمو منذ عام 2012.
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ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بـ 7 % في الربع الثالث 2021صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-14
14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
09:35 AM
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بـ 7 % في الربع الثالث 2021
مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 محققاً أعلى معدل نمو منذ 2012
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 7 % في الربع الثالث 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020؛ محققاً أعلى معدل نمو منذ عام 2012.
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