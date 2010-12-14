كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 7 % في الربع الثالث 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020؛ محققاً أعلى معدل نمو منذ عام 2012.

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بـ 7 % في الربع الثالث 2021 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-14 كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 7 % في الربع الثالث 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020؛ محققاً أعلى معدل نمو منذ عام 2012.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443 09:35 AM

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بـ 7 % في الربع الثالث 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 محققاً أعلى معدل نمو منذ 2012





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كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 7 % في الربع الثالث 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020؛ محققاً أعلى معدل نمو منذ عام 2012.