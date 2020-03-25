مستشفى الخرمة يقيم "نقطة فرز" للكشف احترازياً على المسافرين من "كورونا"

السبيعي: حالة اشتباه لمقيم آسيوي تم رصدها كانت تعاني من ارتفاع في الحرارة

قامت الفرق الطبية بمستشفى الخرمة العام وبالتعاون مع دوريات المرور بوضع "نقطة فرز" على مدخل المحافظة للكشف المبكر على المسافرين من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال لـ"سبق" الأخصائي الاجتماعي بمستشفى الخرمة "عبدالله مطلق السبيعي": تم إنشاء نقطة فرز على مدخل المحافظة واستهدفت المسافرين القادمين من طريق "الرياض- الطائف- الخرمة" بقياس درجات الحرارة والبحث عن حالات تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا مثل الضيق بالتنفس والسعال.

وذكر "السبيعي" أن هناك حالة اشتباه لمقيم آسيوي تم رصدها كانت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، تم تسجيل كافة المعلومات عنها لاستكمال متابعتها.

وأضاف: وبالفعل أرسلت إدارة المستشفى فريقاً طبياً لمسكن العامل وتم نقله للمستشفى وبعد الكشف عليه وإجراء كامل التحاليل والأشعة من المدير الطبي وأخصائي الصدرية والتنفس تبين وجود التهاب بالحلق فقط وسلامته وعدم الإصابة بأي أمراض مُعدية ولله الحمد.





وأكد أن "نقطة الفرز" مستمرة بالأيام القادمة وينفذها أفراد متطوعون من الكادر الطبي والإداري بمستشفى الخرمة العام هدفهم خدمة هذا الوطن الغالي والعمل على سلامة المواطن والمقيم من الإصابة وانتقال العدوى لفيروس كورونا المتجدد.