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"الغذاء والدواء" ترصد 145 منشأة خالفت نظام توفر الأدوية خلال أكتوبر ونوفمبر

بينها 57 لم تسجل بـ"رصد" و19 تخلفت عن التبليغ المباشر لتحرك الدواء

بهدف ضبط توفر الدواء بكميات كافية في السوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة إمداد الدواء بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم؛ ترصد الهيئة العامة للغذاء والدواء مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها، في جميع مناطق المملكة، عن طريق نظام التتبع الإلكتروني "رصد".

وأوضحت "الهيئة" أنها رصدت خلال شهريْ أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، (145) منشأة لم تلتزم بنظام توفر الأدوية، ولم تسجل في نظام "رصد"، ولم تلتزم بالتبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.

وأشارت إلى أن مفتشيها رصدوا خلال تلك الفترة (69) منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي، و(57) منشأة لم تسجل في نظام "رصد"، و(19) منشأة تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من "الهيئة".

وبحسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الجديد؛ الذي فُعّل في بداية العام الحالي وأولى "الهيئة" مسؤولية إيقاع العقوبات على المخالفات؛ فإن مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية مُلزَمة بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة (6) أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن عليها إبلاغ "الهيئة" في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.

وتنفذ "الغذاء والدواء" جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التحقق من الالتزام بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة؛ حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

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"الغذاء والدواء" ترصد 145 منشأة خالفت نظام توفر الأدوية خلال أكتوبر ونوفمبر
سبق

بهدف ضبط توفر الدواء بكميات كافية في السوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة إمداد الدواء بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم؛ ترصد الهيئة العامة للغذاء والدواء مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها، في جميع مناطق المملكة، عن طريق نظام التتبع الإلكتروني "رصد".

وأوضحت "الهيئة" أنها رصدت خلال شهريْ أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، (145) منشأة لم تلتزم بنظام توفر الأدوية، ولم تسجل في نظام "رصد"، ولم تلتزم بالتبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.

وأشارت إلى أن مفتشيها رصدوا خلال تلك الفترة (69) منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي، و(57) منشأة لم تسجل في نظام "رصد"، و(19) منشأة تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من "الهيئة".

وبحسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الجديد؛ الذي فُعّل في بداية العام الحالي وأولى "الهيئة" مسؤولية إيقاع العقوبات على المخالفات؛ فإن مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية مُلزَمة بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة (6) أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن عليها إبلاغ "الهيئة" في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.

وتنفذ "الغذاء والدواء" جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التحقق من الالتزام بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة؛ حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
11:52 AM

"الغذاء والدواء" ترصد 145 منشأة خالفت نظام توفر الأدوية خلال أكتوبر ونوفمبر

بينها 57 لم تسجل بـ"رصد" و19 تخلفت عن التبليغ المباشر لتحرك الدواء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بهدف ضبط توفر الدواء بكميات كافية في السوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة إمداد الدواء بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم؛ ترصد الهيئة العامة للغذاء والدواء مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها، في جميع مناطق المملكة، عن طريق نظام التتبع الإلكتروني "رصد".

وأوضحت "الهيئة" أنها رصدت خلال شهريْ أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، (145) منشأة لم تلتزم بنظام توفر الأدوية، ولم تسجل في نظام "رصد"، ولم تلتزم بالتبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.

وأشارت إلى أن مفتشيها رصدوا خلال تلك الفترة (69) منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي، و(57) منشأة لم تسجل في نظام "رصد"، و(19) منشأة تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من "الهيئة".

وبحسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الجديد؛ الذي فُعّل في بداية العام الحالي وأولى "الهيئة" مسؤولية إيقاع العقوبات على المخالفات؛ فإن مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية مُلزَمة بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة (6) أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن عليها إبلاغ "الهيئة" في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.

وتنفذ "الغذاء والدواء" جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التحقق من الالتزام بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة؛ حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

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