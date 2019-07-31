محافظ شقراء يفتتح "عيادة أولوية" ويستمع لمطالب المرضى والمراجعين

تهدف لخدمة كبار السن ومرضى الكلى وذوي الإعاقة.. وهذه مزاياها

(تصوير- عبدالله جلي): افتتح محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي عيادة أولوية في مستشفى شقراء العام، والتقى عدداً من المرضى والمراجعين للمستشفى، كما استمع لمطالبهم، مؤكداً تذييل ما قد يواجهون من صعوبات.

حضر الافتتاح مدير مستشفى شقراء الأخصائي ياسر العطني، والمدير الطبي الدكتور عصام الدين الواثق، وممثلون من الرعاية المنزلية، ومركز التأهيل الشامل بشقراء وعدد من منسوبي ومنسوبات المستشفى.

واطلع محافظ شقراء على الخدمات التي تقدمها العيادة، وأهم الفئات المستفيدة، وطرق التسجيل فيها، كما تجول في معرض المستشفى واستمع لشرح مفصل عن الجهود التثقيفية التي تقوم بها إدارة المستشفى.

والتقى "البواردي" عدداً من المرضى والمراجعين واستمع لمطالبهم، وأكد تذييل ما قد يواجهون من صعوبات، كما ناقش عدداً من منسوبي ومنسوبات المستشفى في أهم الخدمات التي تقدم للمراجعين، مشيراً إلى استعداده لتقديم الدعم للجميع في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين.

وأكد مدير مستشفى شقراء الأخصائي ياسر العطني أن "عيادة أولوية" تأتي بالتزامن مع برنامج وزارة الصحة "بطاقة أولوية" والتي تهدف إلى تقليل مدة الانتظار، وتتيح لأربع فئات، وهي (كبار السن من 65 عاماً وما فوق، وذوو الاعاقة، مرضى الغسيل الكلوي، والمسجلون بالطب المنزلي) الاستفادة منها.

وقال: تمنح العيادة مزايا متعددة، تتمثل في استقبال المستفيد في العيادات الخارجية دون طلب تحويل أو موعد، إضافة للدخول الفوري للعيادة وسحب العينات دون الحاجة للانتظار، وتسهيل إجراءات معاملات الفئات المستهدفة، وسرعة إنجازها بالأقسام الطبية، والحصول على غرفة خاصة عند التنويم (حسب الإمكانية).

وأضاف: "يتطلب الاستفادة من العيادة حمل الهوية الوطنية، وتقديم رقم الجوال وبعض المعلومات العامة عن المراجع، ويمكن للمراجعين المشمولين بالفئات تقديم الطلب عند مراجعتهم المستشفى".

وتابع: "بدأت إدارة المستشفى في استقبال طلبات الحصول على الخدمة، وحصر المستفيدين المسجلين بالمستشفى من مرضى الفشل الكلوي ومرضى الطب المنزلي وغيرهم، وأكد "العطني" أن المستشفى ستخاطب مركز التأهيل والجهات ذات العلاقة لإبلاغهم بتسجيل المستفيدين في العيادة.

وأكد مدير تجربة المريض سعد العصيمي أن المبادرة جاءت بعد دراسة وتحليل استبانات رضى المرضى للفئات المستهدفة وملاحظة وجود فرصة لتحسين تجربة المرضى وتقليل مدة انتظارهم في المستشفى، وتقليل العبء على العيادات الخارجية ومنع تأخير المواعيد المجدولة للمراجعين الآخرين من خلال عيادة متخصصة تعنى بالفئات المحددة وتقدم الخدمة الطبية لهم بكل يسر وسهولة.

وأشار "العصيمي" إلى أن العيادة تهدف إلى تقديم خدمات طبية متكاملة في مكان واحد يوفر للمرضى الخصوصية، ويحسن من تواصل مقدمي الخدمات الصحية من المستفيدين من الخدمات في مجالات التثقيف الصحي والدعم النفسي والاجتماعي.