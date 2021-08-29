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عدم توفر لقاح "فايزر" في مستشفى قيا العام يُربك أولياء الأمور

"صحة الطائف" تؤكد أنه سيكون متاحاً بعد يومين

بدأت الدراسة هذا اليوم وعدد كبير من أهالي مركز قيا جنوب شرقي الطائف وما جاوره من القرى والمراكز يبحثون شرقاً وغرباً عن لقاح "فايزر".

ووفقًا للمعلومات فقد اعتذر مستشفى قيا العام منذ أسبوعين عن تقديم اللقاح للطلاب والطالبات؛ بسبب عدم توفره رغم وجوده قبل ذلك، حيث حصل عددٌ لا بأس به على الجرعة الأولى.

ولا يزال البحث جارياً لكثير من أبناء المركز عن اللقاح المعدوم، مُعرضين حياتهم لمخاطر الطريق، حيث يتجهون شرقاً لمستشفى تربة ليقطعوا قرابة ٢٥٠ ميلاً ذهاباً وإياباً.

فيما يتجه الآخرون لجامعة الطائف شمالاً بمسافة تُقدر بـ٢٠٠ ميلاً وسط زحام شديد.

فيما يواصل أولياء الأمور البحث عن حل لأبنائهم ليكملوا جرعاتهم ويلحقوا بزملائهم في رحلتهم الدراسية وسط استغراب عن عدم توفر هذا اللقاح لمئات الطلاب جنوب وجنوب شرق الطائف.

وناشدوا "الصحة" سرعة توفير اللقاح ودعمهم بجرعات اللقاح؛ تيسيراً عليهم وإنهاء لمعاناتهم خاصةً مع وجود اللقاح في عدد من مستشفيات الطائف ومحافظاتها.

مصدر مسؤول في صحة الطائف أكدَ لـ "سبق" أن اللقاحات متوفرة حاليًا بالمستشفى المعني لكبار السن، حيث يتم انجاز 750 موعدًا يوميًا.

وقال: "بإذن الله يوم 1/ 9/ 2021 وتحديدًا بعد يومين سبتم توفير اللقاح بالمستشفى للأعمار من 12 عامًا وحتى 18 عامًا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدم توفر لقاح "فايزر" في مستشفى قيا العام يُربك أولياء الأمور
سبق

بدأت الدراسة هذا اليوم وعدد كبير من أهالي مركز قيا جنوب شرقي الطائف وما جاوره من القرى والمراكز يبحثون شرقاً وغرباً عن لقاح "فايزر".

ووفقًا للمعلومات فقد اعتذر مستشفى قيا العام منذ أسبوعين عن تقديم اللقاح للطلاب والطالبات؛ بسبب عدم توفره رغم وجوده قبل ذلك، حيث حصل عددٌ لا بأس به على الجرعة الأولى.

ولا يزال البحث جارياً لكثير من أبناء المركز عن اللقاح المعدوم، مُعرضين حياتهم لمخاطر الطريق، حيث يتجهون شرقاً لمستشفى تربة ليقطعوا قرابة ٢٥٠ ميلاً ذهاباً وإياباً.

فيما يتجه الآخرون لجامعة الطائف شمالاً بمسافة تُقدر بـ٢٠٠ ميلاً وسط زحام شديد.

فيما يواصل أولياء الأمور البحث عن حل لأبنائهم ليكملوا جرعاتهم ويلحقوا بزملائهم في رحلتهم الدراسية وسط استغراب عن عدم توفر هذا اللقاح لمئات الطلاب جنوب وجنوب شرق الطائف.

وناشدوا "الصحة" سرعة توفير اللقاح ودعمهم بجرعات اللقاح؛ تيسيراً عليهم وإنهاء لمعاناتهم خاصةً مع وجود اللقاح في عدد من مستشفيات الطائف ومحافظاتها.

مصدر مسؤول في صحة الطائف أكدَ لـ "سبق" أن اللقاحات متوفرة حاليًا بالمستشفى المعني لكبار السن، حيث يتم انجاز 750 موعدًا يوميًا.

وقال: "بإذن الله يوم 1/ 9/ 2021 وتحديدًا بعد يومين سبتم توفير اللقاح بالمستشفى للأعمار من 12 عامًا وحتى 18 عامًا".

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
05:19 PM

عدم توفر لقاح "فايزر" في مستشفى قيا العام يُربك أولياء الأمور

"صحة الطائف" تؤكد أنه سيكون متاحاً بعد يومين

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فهد العتيبي - الطائف
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بدأت الدراسة هذا اليوم وعدد كبير من أهالي مركز قيا جنوب شرقي الطائف وما جاوره من القرى والمراكز يبحثون شرقاً وغرباً عن لقاح "فايزر".

ووفقًا للمعلومات فقد اعتذر مستشفى قيا العام منذ أسبوعين عن تقديم اللقاح للطلاب والطالبات؛ بسبب عدم توفره رغم وجوده قبل ذلك، حيث حصل عددٌ لا بأس به على الجرعة الأولى.

ولا يزال البحث جارياً لكثير من أبناء المركز عن اللقاح المعدوم، مُعرضين حياتهم لمخاطر الطريق، حيث يتجهون شرقاً لمستشفى تربة ليقطعوا قرابة ٢٥٠ ميلاً ذهاباً وإياباً.

فيما يتجه الآخرون لجامعة الطائف شمالاً بمسافة تُقدر بـ٢٠٠ ميلاً وسط زحام شديد.

فيما يواصل أولياء الأمور البحث عن حل لأبنائهم ليكملوا جرعاتهم ويلحقوا بزملائهم في رحلتهم الدراسية وسط استغراب عن عدم توفر هذا اللقاح لمئات الطلاب جنوب وجنوب شرق الطائف.

وناشدوا "الصحة" سرعة توفير اللقاح ودعمهم بجرعات اللقاح؛ تيسيراً عليهم وإنهاء لمعاناتهم خاصةً مع وجود اللقاح في عدد من مستشفيات الطائف ومحافظاتها.

مصدر مسؤول في صحة الطائف أكدَ لـ "سبق" أن اللقاحات متوفرة حاليًا بالمستشفى المعني لكبار السن، حيث يتم انجاز 750 موعدًا يوميًا.

وقال: "بإذن الله يوم 1/ 9/ 2021 وتحديدًا بعد يومين سبتم توفير اللقاح بالمستشفى للأعمار من 12 عامًا وحتى 18 عامًا".

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