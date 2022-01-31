الطيران المدني الإماراتي: لا تأثير على الحركة الجوية في الدولة نتيجة لاعتراض الصاروخ البالستي

أكد أنها تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد، وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي، ولا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ البالستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي البلاد.

وأهابت الهيئة بالجمهور الكريم، استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.