"العتيق" يحذر من ضلال جماعتي "الإخوان" و"التبليغ"

خلال كلمة توجيهية لمنسوبي هيئة المعروف بالزلفي

ألقى مستشار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ حمد بن عبدالعزيز العتيق، كلمة توجيهية لمنسوبي هيئة محافظة الزلفي، بعنوان "المنهج الصحيح لأهل السنة والجماعة".

جاء ذلك، ضمن جهود فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض التوعوية لمنسوبيه.

وتحدث "العتيق" عن المنهج الصحيح لأهل السنة والجماعة، وضلال من شذ عنهم من الفرق المبتدعة كجماعتي الإخوان المسلمين والتبليغ وغيرهما.

وشدد على نبذ كل تحزّب لأي طائفة أو فرقة، وأن ذلك يتنافى مع ما نصت عليه الأدلة من وحدة صف وكلمة الجماعة تحت مظلة ولي الأمر، وهو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم.

وقال الشيخ العتيق: الجماعة واحدة لا تتجزأ، جماعة واحدة وبيعة واحدة لإمام واحد، بهذا تنتظم مصالحهم الدينية والدنيوية، وهذا ما لا يتفق معه منهج الخوارج فهم يقرون التعددية الحزبية ليتسنى لهم تأويل النصوص الشرعية على غير مقصدها، ولكي يسقطون من يشاؤون ويرفعون من يشاؤون، وهذا ما تقرره كتبهم وما تحدث به منظروهم وقياداتهم.

من جانبه، ثمن مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، حرص الفرع على تنظيم مثل هذه اللقاءات التوجيهية لمنسوبيه، استجابة لتوجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المستمرة ودعمه غير المحدود ليقوم الفرع بمهامه ومسؤولياته على أكمل وجه، لتصل رسالة الرئاسة العامة التوعوية لكل شرائح المجتمع.

ووجه شكره إلى الشيخ حمد العتيق، على ما قدمه، سائلاً الله، أن ينفع بعلمه، ويحفظ المجتمع من شر هذه الجماعات المنحرفة والتحزبات.