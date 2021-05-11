حصل الأخصائي ناصر بن علي عبدالفتاح الحازمي على درجة الماجستير في العلاج التنفسي من جامعة ولاية جورجيا الأمريكية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. وتلقى "الحازمي" التهاني من الأهل والأصدقاء والزملاء بمناسبة حصوله على درجة الماجستير. "سبق" تهنئ "الحازمي"، وتتمنى له حياة علمية وعملية مميزة.

"الحازمي" يحصل على الماجستير في العلاج التنفسي من جامعة ولاية جورجيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-11 حصل الأخصائي ناصر بن علي عبدالفتاح الحازمي على درجة الماجستير في العلاج التنفسي من جامعة ولاية جورجيا الأمريكية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.



وتلقى "الحازمي" التهاني من الأهل والأصدقاء والزملاء بمناسبة حصوله على درجة الماجستير.



"سبق" تهنئ "الحازمي"، وتتمنى له حياة علمية وعملية مميزة.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442 10:49 PM

اخر تعديل 11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442 11:19 PM

"الحازمي" يحصل على الماجستير في العلاج التنفسي من جامعة ولاية جورجيا





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حصل الأخصائي ناصر بن علي عبدالفتاح الحازمي على درجة الماجستير في العلاج التنفسي من جامعة ولاية جورجيا الأمريكية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.



وتلقى "الحازمي" التهاني من الأهل والأصدقاء والزملاء بمناسبة حصوله على درجة الماجستير.



"سبق" تهنئ "الحازمي"، وتتمنى له حياة علمية وعملية مميزة.