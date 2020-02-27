النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العدل" تدعو 357 مرشحًا ومرشحة لوظائف المرتبة الثامنة

لاستكمال مسوّغات التعيين خلال أسبوع

دعت وزارة العدل 357 مرشحًا ومرشحة ممن تقدّموا لوظائف المرتبة الثامنة سابقًا بمسمّى (باحث شرعي، باحث قانوني، ومطور برامج)؛ لاستكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.


وطلبت وزارة العدل من المتقدمين والمتقدمات لوظائف المرتبة الثامنة، الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية للاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح الخاصة بهم.


وأهابت الوزارة بالمرشحين والمرشحات مراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدم لوظائفها؛ لاستكمال مسوغات التعيين، ومَن لم يراجع خلال أسبوع من الإعلان فيعتبر ذلك عدولًا منه عن التعيين، مؤكدة أن إعلانها عن هذه الوظائف يأتي ضمن إطار خطة الوزارة لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجه من كوادر مؤهلة، وبما ينعكس إيجابيًّا على المستفيدين.

وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العدل" تدعو 357 مرشحًا ومرشحة لوظائف المرتبة الثامنة
سبق

دعت وزارة العدل 357 مرشحًا ومرشحة ممن تقدّموا لوظائف المرتبة الثامنة سابقًا بمسمّى (باحث شرعي، باحث قانوني، ومطور برامج)؛ لاستكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.


وطلبت وزارة العدل من المتقدمين والمتقدمات لوظائف المرتبة الثامنة، الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية للاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح الخاصة بهم.


وأهابت الوزارة بالمرشحين والمرشحات مراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدم لوظائفها؛ لاستكمال مسوغات التعيين، ومَن لم يراجع خلال أسبوع من الإعلان فيعتبر ذلك عدولًا منه عن التعيين، مؤكدة أن إعلانها عن هذه الوظائف يأتي ضمن إطار خطة الوزارة لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجه من كوادر مؤهلة، وبما ينعكس إيجابيًّا على المستفيدين.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
05:06 PM

"العدل" تدعو 357 مرشحًا ومرشحة لوظائف المرتبة الثامنة

لاستكمال مسوّغات التعيين خلال أسبوع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
911

دعت وزارة العدل 357 مرشحًا ومرشحة ممن تقدّموا لوظائف المرتبة الثامنة سابقًا بمسمّى (باحث شرعي، باحث قانوني، ومطور برامج)؛ لاستكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.


وطلبت وزارة العدل من المتقدمين والمتقدمات لوظائف المرتبة الثامنة، الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية للاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح الخاصة بهم.


وأهابت الوزارة بالمرشحين والمرشحات مراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدم لوظائفها؛ لاستكمال مسوغات التعيين، ومَن لم يراجع خلال أسبوع من الإعلان فيعتبر ذلك عدولًا منه عن التعيين، مؤكدة أن إعلانها عن هذه الوظائف يأتي ضمن إطار خطة الوزارة لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجه من كوادر مؤهلة، وبما ينعكس إيجابيًّا على المستفيدين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,856
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,408
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,724
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,989

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة