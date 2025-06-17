النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
بعد انتهاء التحقيقات وتقديم الأدلة والقرائن للمحكمة المختصة

النيابة العامة: الحكم على 28 متهماً في قضية غسل أموال بالسجن لمدة بلغ مجموعها 194 سنة ومصادرة 16 مليار ريال

تسجيل أول وفاة بكورونا في حائل وإجمالي الإصابات يصل 579 شخصاً

9 حالات تم تسجيلها اليوم

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بمنطقة حائل بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، منذ تسجيل أول إصابة بالمنطقة في 11 إبريل 2020.

وسجّلت الصحة اليوم تسع حالات إصابة جديدة بمنطقة حائل، ليصبح الإجمالي 579 حالة، منها 210 حالات نشطة و368 حالة تعافٍ.

وتوزعت الحالات في منطقة حائل في محافظة بقعاء (100 كلم شمال حائل) التي أصيب بها 9 حالات وتعافى منها ثلاث حالات، فيما سجلت محافظة الغزالة (100 كلم جنوب حائل) ستة حالات إصابة تعافى منها أربع حالات، فيما سجلت الشملي (180 كلم غرب حائل) أربع إصابات تعافت جميعها.

وفي محافظة موقق (60 كلم غرب حائل) تم تسجيل حالة واحدة وتعافت، فيما سجلت محافظة الحائط (280 كلم جنوب حائل) حالة إصابة واحدة مازالت نشطة، فيما سجلت محافظة الشنان (80 كلم شرق حائل) 3 حالات إصابة تعافت منها واحدة، أما حائل المدنية فقد سجّلت 555 حالة إصابة تعافى منها 355 حالة وتوفيت واحدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تسجيل أول وفاة بكورونا في حائل وإجمالي الإصابات يصل 579 شخصاً
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بمنطقة حائل بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، منذ تسجيل أول إصابة بالمنطقة في 11 إبريل 2020.

وسجّلت الصحة اليوم تسع حالات إصابة جديدة بمنطقة حائل، ليصبح الإجمالي 579 حالة، منها 210 حالات نشطة و368 حالة تعافٍ.

وتوزعت الحالات في منطقة حائل في محافظة بقعاء (100 كلم شمال حائل) التي أصيب بها 9 حالات وتعافى منها ثلاث حالات، فيما سجلت محافظة الغزالة (100 كلم جنوب حائل) ستة حالات إصابة تعافى منها أربع حالات، فيما سجلت الشملي (180 كلم غرب حائل) أربع إصابات تعافت جميعها.

وفي محافظة موقق (60 كلم غرب حائل) تم تسجيل حالة واحدة وتعافت، فيما سجلت محافظة الحائط (280 كلم جنوب حائل) حالة إصابة واحدة مازالت نشطة، فيما سجلت محافظة الشنان (80 كلم شرق حائل) 3 حالات إصابة تعافت منها واحدة، أما حائل المدنية فقد سجّلت 555 حالة إصابة تعافى منها 355 حالة وتوفيت واحدة.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
06:24 PM

تسجيل أول وفاة بكورونا في حائل وإجمالي الإصابات يصل 579 شخصاً

9 حالات تم تسجيلها اليوم

A A A
خالد السليمي - حائل
0
606

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بمنطقة حائل بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، منذ تسجيل أول إصابة بالمنطقة في 11 إبريل 2020.

وسجّلت الصحة اليوم تسع حالات إصابة جديدة بمنطقة حائل، ليصبح الإجمالي 579 حالة، منها 210 حالات نشطة و368 حالة تعافٍ.

وتوزعت الحالات في منطقة حائل في محافظة بقعاء (100 كلم شمال حائل) التي أصيب بها 9 حالات وتعافى منها ثلاث حالات، فيما سجلت محافظة الغزالة (100 كلم جنوب حائل) ستة حالات إصابة تعافى منها أربع حالات، فيما سجلت الشملي (180 كلم غرب حائل) أربع إصابات تعافت جميعها.

وفي محافظة موقق (60 كلم غرب حائل) تم تسجيل حالة واحدة وتعافت، فيما سجلت محافظة الحائط (280 كلم جنوب حائل) حالة إصابة واحدة مازالت نشطة، فيما سجلت محافظة الشنان (80 كلم شرق حائل) 3 حالات إصابة تعافت منها واحدة، أما حائل المدنية فقد سجّلت 555 حالة إصابة تعافى منها 355 حالة وتوفيت واحدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,180
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,941
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,811
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,290

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة