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بالصور والفيديو.. هطول أمطار على شمال "عفيف"

جاءت بعد تنبيه الأرصاد وأدت لجريان عدد من الشعاب

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من محافظة عفيف، شملت "محامة بن عميرة " الواقعة على مسافة 25 كم إلى الشمال.

وأدت هذه الأمطار التي تعتبر الأولى خلال هذا العام على نجد، إلى جريان عدد من الشعاب.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت صباح اليوم تنبيهاً متقدماً بشأن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان سيول على منطقة الرياض.

وقالت "الأرصاد" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": الحالة تبدأ في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الأربعاء وتنتهي في الساعة 12:00 صباح غد الخميس.

وأضافت: تشمل الحالة كلاً من "عفيف وحلبان وحفنة والأجزاء المجاورة لها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور والفيديو.. هطول أمطار على شمال "عفيف"
سبق

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من محافظة عفيف، شملت "محامة بن عميرة " الواقعة على مسافة 25 كم إلى الشمال.

وأدت هذه الأمطار التي تعتبر الأولى خلال هذا العام على نجد، إلى جريان عدد من الشعاب.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت صباح اليوم تنبيهاً متقدماً بشأن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان سيول على منطقة الرياض.

وقالت "الأرصاد" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": الحالة تبدأ في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الأربعاء وتنتهي في الساعة 12:00 صباح غد الخميس.

وأضافت: تشمل الحالة كلاً من "عفيف وحلبان وحفنة والأجزاء المجاورة لها".

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
06:21 PM

بالصور والفيديو.. هطول أمطار على شمال "عفيف"

جاءت بعد تنبيه الأرصاد وأدت لجريان عدد من الشعاب

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فلاح الجوفان - عفيف
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9,595

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من محافظة عفيف، شملت "محامة بن عميرة " الواقعة على مسافة 25 كم إلى الشمال.

وأدت هذه الأمطار التي تعتبر الأولى خلال هذا العام على نجد، إلى جريان عدد من الشعاب.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت صباح اليوم تنبيهاً متقدماً بشأن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان سيول على منطقة الرياض.

وقالت "الأرصاد" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": الحالة تبدأ في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الأربعاء وتنتهي في الساعة 12:00 صباح غد الخميس.

وأضافت: تشمل الحالة كلاً من "عفيف وحلبان وحفنة والأجزاء المجاورة لها".

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