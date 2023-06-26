بالصور.. تعرّف على البيت الأزرق الكوري

البيت الأزرق "شيونغ وا داي" على غرار البيت الأبيض في واشنطن، هو المكتب التنفيذي والمقر الرسمي لإقامة رئيس دولة كوريا الجنوبية، ويقع في العاصمة سيؤول.

وهو مجمع مبانٍ للمكاتب الإدارية للرئيس والأمانة العامة وغيرهم من الموظفين، وكذلك مقر اجتماعات مجلس الوزراء، وحفلات الاستقبال لضيوف الدولة، واتخاذ القرارات الحاسمة للبلد، والأحداث الدبلوماسية تُعقد فيه.

ويُعَد معظمها مباني على الطراز المعماري الكوري التقليدي مع بعض العناصر الحديثة، والبيت مبنيّ على موقع الحديقة الملكية لمملكة جوسون التي حكمت منذ حوالى 1392 إلى 1897م.

وكان موقع البيت الأزرق في السابق، عبارةً عن فيلا ملكية بناها الملك سوكجونغ (الذي حكم منذ 1095م إلى 1105م) في عام 1104م.

وتم تطوير وتحديث البيت بشكله الجديد في عام 1991، ويتألف من طابقين، ويعتمد التصميم الهيكلي على أساليب البناء الخشبية التقليدية والأسلوب المعماري للقصر الكوري، ويضم البيت حديقة كبيرة أمام مبنى المكتب الرئيسي تسمى "Grand Garden"، وتستخدم للمناسبات الخارجية.