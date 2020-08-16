موجة ما فوق الألف .. "كورونا" يصيب 1.040 بريطانياً خلال يوم

وفاة 5 أشخاص جدد بالفيروس

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 1.040 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، في سادس يوم على التوالي سُجلت فيه أكثر من ألف حالة إصابة.

وبينت الحكومة أن خمسة أشخاص آخرين توفوا بالمرض خلال 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد؛ وفقاً لـ"رويترز".