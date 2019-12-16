وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الجهات المختصّة بالمنطقة، بالقبض على أحد الأشخاص في محافظة طريف؛ لإساءته للقيم الدينية والآداب العامة، وذلك من خلال ظهوره في مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها.

أمير الحدود الشمالية يوجّه الجهات المختصة بالقبض على مواطن لإساءته للقيم الدينية والآداب العامة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-12-16 وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الجهات المختصّة بالمنطقة، بالقبض على أحد الأشخاص في محافظة طريف؛ لإساءته للقيم الدينية والآداب العامة، وذلك من خلال ظهوره في مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها. ووجّه سموه باستكمال الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة وفق الأنظمة والتعليمات.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 08:23 AM

أمير الحدود الشمالية يوجّه الجهات المختصة بالقبض على مواطن لإساءته للقيم الدينية والآداب العامة إثر ظهوره في مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي





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وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الجهات المختصّة بالمنطقة، بالقبض على أحد الأشخاص في محافظة طريف؛ لإساءته للقيم الدينية والآداب العامة، وذلك من خلال ظهوره في مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها.

ووجّه سموه باستكمال الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة وفق الأنظمة والتعليمات.