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أمير الحدود الشمالية يوجّه الجهات المختصة بالقبض على مواطن لإساءته للقيم الدينية والآداب العامة

إثر ظهوره في مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي

وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الجهات المختصّة بالمنطقة، بالقبض على أحد الأشخاص في محافظة طريف؛ لإساءته للقيم الدينية والآداب العامة، وذلك من خلال ظهوره في مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها.

ووجّه سموه باستكمال الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة وفق الأنظمة والتعليمات.

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز محافظة طريف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الحدود الشمالية يوجّه الجهات المختصة بالقبض على مواطن لإساءته للقيم الدينية والآداب العامة
سبق

وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الجهات المختصّة بالمنطقة، بالقبض على أحد الأشخاص في محافظة طريف؛ لإساءته للقيم الدينية والآداب العامة، وذلك من خلال ظهوره في مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها.

ووجّه سموه باستكمال الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة وفق الأنظمة والتعليمات.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
08:23 AM

أمير الحدود الشمالية يوجّه الجهات المختصة بالقبض على مواطن لإساءته للقيم الدينية والآداب العامة

إثر ظهوره في مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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5,651

وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الجهات المختصّة بالمنطقة، بالقبض على أحد الأشخاص في محافظة طريف؛ لإساءته للقيم الدينية والآداب العامة، وذلك من خلال ظهوره في مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها.

ووجّه سموه باستكمال الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة وفق الأنظمة والتعليمات.

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