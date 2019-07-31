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صهر "ترامب" يبدأ جولة في المنطقة لتسويق "صفقة القرن"

يستبعد دخولها حيز التنفيذ في المدى المنظور

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم (الأربعاء)، في عمان، مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه؛ خطة السلام الأمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين المعروفة إعلاميًّا بـ"صفقة القرن".

وأفاد الديوان الملكي في بيان أوردته قناة "فرانس 24"، أن الملك استقبل في قصر الحسينية في عمان "كوشنر "، الذي يزور الأردن ضمن جولة له تشمل عددًا من الدول في المنطقة.

وأكّد الملك عبدالله، وفقًا للبيان؛ "ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلّة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وشدّد على أن يكون تحقيق استنادًا إلى حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وكان مسؤول في الإدارة الأميركية أعلن في 22 يوليو (تموز) الجاري، أن "كوشنر" يعود إلى الشرق الأوسط أواخر الشهر في إطار الدفع قدمًا بخطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، التي لم يُكشف بعد عن تفاصيلها، ويستبعد أن تدخل حيز التنفيذ في المدى المنظور في ظل الرفض الواسع لها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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صهر "ترامب" يبدأ جولة في المنطقة لتسويق "صفقة القرن"
سبق

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم (الأربعاء)، في عمان، مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه؛ خطة السلام الأمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين المعروفة إعلاميًّا بـ"صفقة القرن".

وأفاد الديوان الملكي في بيان أوردته قناة "فرانس 24"، أن الملك استقبل في قصر الحسينية في عمان "كوشنر "، الذي يزور الأردن ضمن جولة له تشمل عددًا من الدول في المنطقة.

وأكّد الملك عبدالله، وفقًا للبيان؛ "ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلّة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وشدّد على أن يكون تحقيق استنادًا إلى حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وكان مسؤول في الإدارة الأميركية أعلن في 22 يوليو (تموز) الجاري، أن "كوشنر" يعود إلى الشرق الأوسط أواخر الشهر في إطار الدفع قدمًا بخطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، التي لم يُكشف بعد عن تفاصيلها، ويستبعد أن تدخل حيز التنفيذ في المدى المنظور في ظل الرفض الواسع لها.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
08:37 PM

صهر "ترامب" يبدأ جولة في المنطقة لتسويق "صفقة القرن"

يستبعد دخولها حيز التنفيذ في المدى المنظور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم (الأربعاء)، في عمان، مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه؛ خطة السلام الأمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين المعروفة إعلاميًّا بـ"صفقة القرن".

وأفاد الديوان الملكي في بيان أوردته قناة "فرانس 24"، أن الملك استقبل في قصر الحسينية في عمان "كوشنر "، الذي يزور الأردن ضمن جولة له تشمل عددًا من الدول في المنطقة.

وأكّد الملك عبدالله، وفقًا للبيان؛ "ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلّة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وشدّد على أن يكون تحقيق استنادًا إلى حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وكان مسؤول في الإدارة الأميركية أعلن في 22 يوليو (تموز) الجاري، أن "كوشنر" يعود إلى الشرق الأوسط أواخر الشهر في إطار الدفع قدمًا بخطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، التي لم يُكشف بعد عن تفاصيلها، ويستبعد أن تدخل حيز التنفيذ في المدى المنظور في ظل الرفض الواسع لها.

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53.8 مليار

31 يوليو
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10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,360
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,450
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33,447

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