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"الفيصل" يستقبل "الشهري" ويُعزيه في وفاة زوجته وأبنائه

إثر حريق نشب في منزلهم بمكة المكرمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمقر الإمارة في جدة الدكتور عبدالرحمن الشهري، الذي توفيت زوجته وثلاثة من أبنائه؛ إثر حريق نشب في منزلهم بمكة المكرمة.

وقدّم الأمير خالد الفيصل تعازيه ومواساته لـ"الشهري"، سائلاً الله للمتوفين الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

من جانبه، عبّر "الشهري" عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته غير المستغربة على ولاة أمر هذه البلاد.

وكانت زوجة "الشهري" وأبناؤه الثلاثة توفوا نتيجة حريق وقع في منزلهم بحي بطحاء قريش بمكة المكرمة الأحد الماضي.

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"الفيصل" يستقبل "الشهري" ويُعزيه في وفاة زوجته وأبنائه
سبق

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمقر الإمارة في جدة الدكتور عبدالرحمن الشهري، الذي توفيت زوجته وثلاثة من أبنائه؛ إثر حريق نشب في منزلهم بمكة المكرمة.

وقدّم الأمير خالد الفيصل تعازيه ومواساته لـ"الشهري"، سائلاً الله للمتوفين الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

من جانبه، عبّر "الشهري" عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته غير المستغربة على ولاة أمر هذه البلاد.

وكانت زوجة "الشهري" وأبناؤه الثلاثة توفوا نتيجة حريق وقع في منزلهم بحي بطحاء قريش بمكة المكرمة الأحد الماضي.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
04:44 PM

"الفيصل" يستقبل "الشهري" ويُعزيه في وفاة زوجته وأبنائه

إثر حريق نشب في منزلهم بمكة المكرمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
10
11,021

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمقر الإمارة في جدة الدكتور عبدالرحمن الشهري، الذي توفيت زوجته وثلاثة من أبنائه؛ إثر حريق نشب في منزلهم بمكة المكرمة.

وقدّم الأمير خالد الفيصل تعازيه ومواساته لـ"الشهري"، سائلاً الله للمتوفين الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

من جانبه، عبّر "الشهري" عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته غير المستغربة على ولاة أمر هذه البلاد.

وكانت زوجة "الشهري" وأبناؤه الثلاثة توفوا نتيجة حريق وقع في منزلهم بحي بطحاء قريش بمكة المكرمة الأحد الماضي.

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