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وزير الحرس يهنئ الضباط المترقين لرتبة "لواء"

رئيس الجهاز العسكري بالوزارة قلّدهم رتبهم

استقبل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، عدداً من الضباط الذين صدر الأمر الملكي الكريم بترقيتهم إلى رتبة "لـواء"، مقدماً لهم التهنئة بهذه المناسبة الغالية.

وإنفاذاً للأمر السامي الملكي الكريم، قلّد رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد الناهض، عدداً من ضباط وزارة الحرس الوطني الذين صدرت قرارات ترقيتهم من رتبة "عميـد" إلى رتبة "لــواء".

وعبّر الضباط المترقون عن شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على هذه الثقة الملكية الغالية.

وثمن المترقون بكل اعتزاز التوجيه والرعاية والدعم اللامحدود الذي يحظى به منسوبو الحرس الوطني من لدن وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، مجددين العهد والولاء والعزيمة في أداء واجبهم نحو خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.

وزير الحرس الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الحرس يهنئ الضباط المترقين لرتبة "لواء"
سبق

استقبل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، عدداً من الضباط الذين صدر الأمر الملكي الكريم بترقيتهم إلى رتبة "لـواء"، مقدماً لهم التهنئة بهذه المناسبة الغالية.

وإنفاذاً للأمر السامي الملكي الكريم، قلّد رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد الناهض، عدداً من ضباط وزارة الحرس الوطني الذين صدرت قرارات ترقيتهم من رتبة "عميـد" إلى رتبة "لــواء".

وعبّر الضباط المترقون عن شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على هذه الثقة الملكية الغالية.

وثمن المترقون بكل اعتزاز التوجيه والرعاية والدعم اللامحدود الذي يحظى به منسوبو الحرس الوطني من لدن وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، مجددين العهد والولاء والعزيمة في أداء واجبهم نحو خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
04:45 PM

وزير الحرس يهنئ الضباط المترقين لرتبة "لواء"

رئيس الجهاز العسكري بالوزارة قلّدهم رتبهم

A A A
متعب البقمي - الرياض
0
9,007

استقبل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، عدداً من الضباط الذين صدر الأمر الملكي الكريم بترقيتهم إلى رتبة "لـواء"، مقدماً لهم التهنئة بهذه المناسبة الغالية.

وإنفاذاً للأمر السامي الملكي الكريم، قلّد رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد الناهض، عدداً من ضباط وزارة الحرس الوطني الذين صدرت قرارات ترقيتهم من رتبة "عميـد" إلى رتبة "لــواء".

وعبّر الضباط المترقون عن شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على هذه الثقة الملكية الغالية.

وثمن المترقون بكل اعتزاز التوجيه والرعاية والدعم اللامحدود الذي يحظى به منسوبو الحرس الوطني من لدن وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، مجددين العهد والولاء والعزيمة في أداء واجبهم نحو خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.

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