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تنسيق هيئة الأمر وشرطة الجموم يطيح بمصنع للعرق المسكر بالمحافظة

تديره عمالة وافدة مخالفة لنظام الإقامة والعمل

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم وشرطة المحافظة عن ضبط وإتلاف مصنع للعرق المسكر في إحدى ضواحي المحافظة، تديره مجموعة من العمالة الوافدة التي تقيم بصورة غير نظامية.

وأوضح الناطق الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ سالم بن عبيد السواط أنه وبعد ورود بلاغ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم تم إحالة البلاغ للشرطة.

وأضاف السواط : تم الضبط من قبل الجهات الأمنية، وتم إتلاف المضبوطات من قبل الجهة المعنية بمشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة.

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تنسيق هيئة الأمر وشرطة الجموم يطيح بمصنع للعرق المسكر بالمحافظة
سبق

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم وشرطة المحافظة عن ضبط وإتلاف مصنع للعرق المسكر في إحدى ضواحي المحافظة، تديره مجموعة من العمالة الوافدة التي تقيم بصورة غير نظامية.

وأوضح الناطق الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ سالم بن عبيد السواط أنه وبعد ورود بلاغ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم تم إحالة البلاغ للشرطة.

وأضاف السواط : تم الضبط من قبل الجهات الأمنية، وتم إتلاف المضبوطات من قبل الجهة المعنية بمشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
05:31 PM

تنسيق هيئة الأمر وشرطة الجموم يطيح بمصنع للعرق المسكر بالمحافظة

تديره عمالة وافدة مخالفة لنظام الإقامة والعمل

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
4
6,539

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم وشرطة المحافظة عن ضبط وإتلاف مصنع للعرق المسكر في إحدى ضواحي المحافظة، تديره مجموعة من العمالة الوافدة التي تقيم بصورة غير نظامية.

وأوضح الناطق الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ سالم بن عبيد السواط أنه وبعد ورود بلاغ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم تم إحالة البلاغ للشرطة.

وأضاف السواط : تم الضبط من قبل الجهات الأمنية، وتم إتلاف المضبوطات من قبل الجهة المعنية بمشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة.

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