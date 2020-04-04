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"الصحة" تعلن تسجيل 140 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وعدد المتعافين يرتفع إلى 420

164 حالة جديدة.. وفيات "كورونا" في هولندا ترتفع إلى 1651

إصابات الفيروس وصلت إلى 16.627

ارتفع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في هولندا إلى 1651 بعد تسجيل 164 وفاة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية، بحسب ما أعلنت السلطات الهولندية، اليوم السبت.

وأوضح المعهد الوطني للصحة في هولندا، أن العدد الإجمالي للمصابين جراء العدوى ارتفع بنسبة 6 في المائة إلى 16.627 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لـ"سبوتنيك".


وأشار إلى أن العدد الفعلي للوفيات والإصابات أعلى من الرقم الرسمي؛ بسبب عدم وجود اختبار واسع النطاق للفيروس التاجي.

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164 حالة جديدة.. وفيات "كورونا" في هولندا ترتفع إلى 1651
سبق

ارتفع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في هولندا إلى 1651 بعد تسجيل 164 وفاة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية، بحسب ما أعلنت السلطات الهولندية، اليوم السبت.

وأوضح المعهد الوطني للصحة في هولندا، أن العدد الإجمالي للمصابين جراء العدوى ارتفع بنسبة 6 في المائة إلى 16.627 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لـ"سبوتنيك".


وأشار إلى أن العدد الفعلي للوفيات والإصابات أعلى من الرقم الرسمي؛ بسبب عدم وجود اختبار واسع النطاق للفيروس التاجي.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
04:43 PM

164 حالة جديدة.. وفيات "كورونا" في هولندا ترتفع إلى 1651

إصابات الفيروس وصلت إلى 16.627

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في هولندا إلى 1651 بعد تسجيل 164 وفاة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية، بحسب ما أعلنت السلطات الهولندية، اليوم السبت.

وأوضح المعهد الوطني للصحة في هولندا، أن العدد الإجمالي للمصابين جراء العدوى ارتفع بنسبة 6 في المائة إلى 16.627 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لـ"سبوتنيك".


وأشار إلى أن العدد الفعلي للوفيات والإصابات أعلى من الرقم الرسمي؛ بسبب عدم وجود اختبار واسع النطاق للفيروس التاجي.

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