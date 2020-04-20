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بعد رصد مخالفات صحية.. أمانة عسير تغلق مخبزًا شهيرًا بمدينة أبها

وإتلاف 3 آلاف كيلو مخبوزات

أغلقت أمانة منطقة عسير، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والجهات الأمنية، مخبزًا شهيرًا بمدينة أبها.

جاء ذلك، بعد أن تم رصد مخالفات صحية تشكل خطورة بالغة على صحة المستهلكين.

وقال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، إن الفرق الرقابية بالأمانة رصدت مخالفات بحق المنشأة منها عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وانتهاءً بالشهادات الصحية لنحو 14 عاملاً، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتقليل عدد العاملين في المخبز، علاوة على تسكين العمال العشوائي داخل المخبز نفسه، وأخيرًا مشكلة بترخيص المخبز.

وأضاف: كما رصدت الفرق الرقابية، عددًا من المشاكل، مثل سوء عمليات التخزين والنظافة في الموقع، مما أدى بطبيعة الحال إلى ضرورة إغلاقه ومصادرة وإتلاف أكثر من ثلاثة آلاف كجم من المخبوزات.

وشدد "الحميدي" على أن أمانة منطقة عسير، لا تألو جهدًا في سبيل حماية المستهلك، لذا عملت محضرًا للحالة، وما تم ضبطه ومصادرته، حيث جرى إغلاق المخبر نظامًيا وفقًا للنظام واللوائح المعمول بها، وفرضت عقوبات بالحد الأقصى بحقه.

أمانة عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بعد رصد مخالفات صحية.. أمانة عسير تغلق مخبزًا شهيرًا بمدينة أبها
سبق

أغلقت أمانة منطقة عسير، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والجهات الأمنية، مخبزًا شهيرًا بمدينة أبها.

جاء ذلك، بعد أن تم رصد مخالفات صحية تشكل خطورة بالغة على صحة المستهلكين.

وقال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، إن الفرق الرقابية بالأمانة رصدت مخالفات بحق المنشأة منها عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وانتهاءً بالشهادات الصحية لنحو 14 عاملاً، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتقليل عدد العاملين في المخبز، علاوة على تسكين العمال العشوائي داخل المخبز نفسه، وأخيرًا مشكلة بترخيص المخبز.

وأضاف: كما رصدت الفرق الرقابية، عددًا من المشاكل، مثل سوء عمليات التخزين والنظافة في الموقع، مما أدى بطبيعة الحال إلى ضرورة إغلاقه ومصادرة وإتلاف أكثر من ثلاثة آلاف كجم من المخبوزات.

وشدد "الحميدي" على أن أمانة منطقة عسير، لا تألو جهدًا في سبيل حماية المستهلك، لذا عملت محضرًا للحالة، وما تم ضبطه ومصادرته، حيث جرى إغلاق المخبر نظامًيا وفقًا للنظام واللوائح المعمول بها، وفرضت عقوبات بالحد الأقصى بحقه.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
05:21 PM

بعد رصد مخالفات صحية.. أمانة عسير تغلق مخبزًا شهيرًا بمدينة أبها

وإتلاف 3 آلاف كيلو مخبوزات

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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أغلقت أمانة منطقة عسير، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والجهات الأمنية، مخبزًا شهيرًا بمدينة أبها.

جاء ذلك، بعد أن تم رصد مخالفات صحية تشكل خطورة بالغة على صحة المستهلكين.

وقال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، إن الفرق الرقابية بالأمانة رصدت مخالفات بحق المنشأة منها عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وانتهاءً بالشهادات الصحية لنحو 14 عاملاً، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتقليل عدد العاملين في المخبز، علاوة على تسكين العمال العشوائي داخل المخبز نفسه، وأخيرًا مشكلة بترخيص المخبز.

وأضاف: كما رصدت الفرق الرقابية، عددًا من المشاكل، مثل سوء عمليات التخزين والنظافة في الموقع، مما أدى بطبيعة الحال إلى ضرورة إغلاقه ومصادرة وإتلاف أكثر من ثلاثة آلاف كجم من المخبوزات.

وشدد "الحميدي" على أن أمانة منطقة عسير، لا تألو جهدًا في سبيل حماية المستهلك، لذا عملت محضرًا للحالة، وما تم ضبطه ومصادرته، حيث جرى إغلاق المخبر نظامًيا وفقًا للنظام واللوائح المعمول بها، وفرضت عقوبات بالحد الأقصى بحقه.

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