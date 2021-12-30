شاهد.. عودة ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام

بعد إعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

أظهرت صور من داخل الحرم المكي الشريف؛ إعادة وضع ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد قررت إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي ابتداء من الساعة السابعة صباحًا من اليوم الخميس.

وأوضح مصدر في الرئاسة أنه سيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين.

وأكد المصدر ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.