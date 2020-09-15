ولفت "غريفيث" إلى أنه لا ينبغي التقليل من الأهمية السياسية لمأرب، وأن التحولات والعواقب والأحداث العسكرية في مأرب لها آثار مضاعفة على آليات الصراع في جميع أنحاء اليمن.

وشدَّد المبعوث الأممي على أن الوقت حان الآن لكي يسارع الطرفان إلى التحرك بسرعة لإنجاز المفاوضات، وفقًا لـ"رويترز".

أبلغ مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء بأنه أرسل مسودة مفصلة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار إلى الطرفَيْن المتحاربَيْن الأسبوع الماضي.

"غريفيث" أرسل مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن إلى طرفَيْ النزاع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-15 أبلغ مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء بأنه أرسل مسودة مفصلة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار إلى الطرفَيْن المتحاربَيْن الأسبوع الماضي. وشدَّد المبعوث الأممي على أن الوقت حان الآن لكي يسارع الطرفان إلى التحرك بسرعة لإنجاز المفاوضات، وفقًا لـ"رويترز". ولفت "غريفيث" إلى أنه لا ينبغي التقليل من الأهمية السياسية لمأرب، وأن التحولات والعواقب والأحداث العسكرية في مأرب لها آثار مضاعفة على آليات الصراع في جميع أنحاء اليمن.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 08:38 PM

"غريفيث" أرسل مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن إلى طرفَيْ النزاع شدَّد على أنه حان الوقت لإنجاز المفاوضات





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أبلغ مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء بأنه أرسل مسودة مفصلة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار إلى الطرفَيْن المتحاربَيْن الأسبوع الماضي.

وشدَّد المبعوث الأممي على أن الوقت حان الآن لكي يسارع الطرفان إلى التحرك بسرعة لإنجاز المفاوضات، وفقًا لـ"رويترز".

ولفت "غريفيث" إلى أنه لا ينبغي التقليل من الأهمية السياسية لمأرب، وأن التحولات والعواقب والأحداث العسكرية في مأرب لها آثار مضاعفة على آليات الصراع في جميع أنحاء اليمن.