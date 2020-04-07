لمرضى كورونا.. اليابان تقدم عقاراً مضاداً للإنفلونزا لـ 20 دولة بينها السعودية

باحثون في جامعة ووهان: الدواء كان فعالاً خاصة مع الذين يعانون أعراضاً خفيفة

صرّح وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي؛ اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تعتزم توفير عقار أفيجان المضاد للأنفلونزا مجاناً إلى 20 دولة، بهدف استخدامه لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن "موتيجي" قوله: قائمة الدول العشرين التي ستتلقى الدواء، تشمل بلغاريا وجمهورية التشيك وإندونيسيا وإيران وميانمار والمملكة العربية السعودية وتركيا، كما أن 30 دولة أخرى أبدت اهتماماً.

وتقدم اليابان لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، منحة قدرها مليون دولار لشراء وتوزيع الدواء، المعروف أيضاً باسم "فافيبيرافير"، الذي تمّ تطويره من قِبل شركة تابعة لشركة فوجيفيلم هولدنجز.

ووفق "رويترز"، قال باحثون في جامعة ووهان ومؤسسات أخرى في الصين، إن الدواء كان فعالاً مع مرضى فيروس كورونا، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون أعراضاً خفيفة منه.

وتعتزم حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي؛ زيادة مخزون أفيجان إلى إنتاج ثلاثة أضعاف الكمية الحالية لاستخدامها في علاج مليونَي شخص من المصابين بفيروس كورونا المستجد.