النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا وأمريكا وكندا يتهمون روسيا بسرقة لقاح وأبحاث لمعالجة "كورونا"

موسكو رفضت ما نسب إليها

ذكر المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا، اليوم (الخميس)، أن متسللين تدعمهم الحكومة الروسية يحاولون سرقة لقاح، وأبحاث لعلاج مرض كوفيد-19 من مؤسسات أكاديمية وشركات أدوية في أنحاء العالم.

وأضاف أن هجمات المتسللين مستمرة، وتستخدم أدوات وتقنيات مختلفة من بينها التصيد والبرامج الضارة.

وأشار بيان صدر بالتنسيق بين بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، إلى أن الهجمات تقوم بها جماعة "إيه.بي.تي29" المعروفة أيضاً باسم "كوزي بير"، وتتبع جهاز المخابرات الروسي، وفقاً لـ"رويترز".

في سياق متصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن "الكرملين يرفض مزاعم لندن"، معتبرا أنها لا تستند إلى أدلة حقيقية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بريطانيا وأمريكا وكندا يتهمون روسيا بسرقة لقاح وأبحاث لمعالجة "كورونا"
سبق

ذكر المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا، اليوم (الخميس)، أن متسللين تدعمهم الحكومة الروسية يحاولون سرقة لقاح، وأبحاث لعلاج مرض كوفيد-19 من مؤسسات أكاديمية وشركات أدوية في أنحاء العالم.

وأضاف أن هجمات المتسللين مستمرة، وتستخدم أدوات وتقنيات مختلفة من بينها التصيد والبرامج الضارة.

وأشار بيان صدر بالتنسيق بين بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، إلى أن الهجمات تقوم بها جماعة "إيه.بي.تي29" المعروفة أيضاً باسم "كوزي بير"، وتتبع جهاز المخابرات الروسي، وفقاً لـ"رويترز".

في سياق متصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن "الكرملين يرفض مزاعم لندن"، معتبرا أنها لا تستند إلى أدلة حقيقية.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
09:38 PM

بريطانيا وأمريكا وكندا يتهمون روسيا بسرقة لقاح وأبحاث لمعالجة "كورونا"

موسكو رفضت ما نسب إليها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
600

ذكر المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا، اليوم (الخميس)، أن متسللين تدعمهم الحكومة الروسية يحاولون سرقة لقاح، وأبحاث لعلاج مرض كوفيد-19 من مؤسسات أكاديمية وشركات أدوية في أنحاء العالم.

وأضاف أن هجمات المتسللين مستمرة، وتستخدم أدوات وتقنيات مختلفة من بينها التصيد والبرامج الضارة.

وأشار بيان صدر بالتنسيق بين بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، إلى أن الهجمات تقوم بها جماعة "إيه.بي.تي29" المعروفة أيضاً باسم "كوزي بير"، وتتبع جهاز المخابرات الروسي، وفقاً لـ"رويترز".

في سياق متصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن "الكرملين يرفض مزاعم لندن"، معتبرا أنها لا تستند إلى أدلة حقيقية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,241
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,916
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,090

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة