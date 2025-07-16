بريطانيا وأمريكا وكندا يتهمون روسيا بسرقة لقاح وأبحاث لمعالجة "كورونا"

موسكو رفضت ما نسب إليها

ذكر المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا، اليوم (الخميس)، أن متسللين تدعمهم الحكومة الروسية يحاولون سرقة لقاح، وأبحاث لعلاج مرض كوفيد-19 من مؤسسات أكاديمية وشركات أدوية في أنحاء العالم.

وأضاف أن هجمات المتسللين مستمرة، وتستخدم أدوات وتقنيات مختلفة من بينها التصيد والبرامج الضارة.

وأشار بيان صدر بالتنسيق بين بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، إلى أن الهجمات تقوم بها جماعة "إيه.بي.تي29" المعروفة أيضاً باسم "كوزي بير"، وتتبع جهاز المخابرات الروسي، وفقاً لـ"رويترز".

في سياق متصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن "الكرملين يرفض مزاعم لندن"، معتبرا أنها لا تستند إلى أدلة حقيقية.