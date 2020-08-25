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الأرجنتين تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات ووفيات كورونا

381 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أكدت الأرجنتين تسجيل 8713 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الإثنين، و381 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أكبر زيادة يومية للإصابات والوفيات، فيما تكافح الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية زيادة العدوى.

وبعد أسابيع من الإجراءات الصارمة في العاصمة بوينس أيرس وضواحيها، قالت وزارة الصحة إن الحالات تتزايد في أقاليم أخرى في البلاد.

وتقول إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 350 ألف إصابة و7366 وفاة حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد

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الأرجنتين تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات ووفيات كورونا
سبق

أكدت الأرجنتين تسجيل 8713 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الإثنين، و381 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أكبر زيادة يومية للإصابات والوفيات، فيما تكافح الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية زيادة العدوى.

وبعد أسابيع من الإجراءات الصارمة في العاصمة بوينس أيرس وضواحيها، قالت وزارة الصحة إن الحالات تتزايد في أقاليم أخرى في البلاد.

وتقول إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 350 ألف إصابة و7366 وفاة حتى الآن.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
08:20 AM

الأرجنتين تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات ووفيات كورونا

381 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت الأرجنتين تسجيل 8713 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الإثنين، و381 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أكبر زيادة يومية للإصابات والوفيات، فيما تكافح الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية زيادة العدوى.

وبعد أسابيع من الإجراءات الصارمة في العاصمة بوينس أيرس وضواحيها، قالت وزارة الصحة إن الحالات تتزايد في أقاليم أخرى في البلاد.

وتقول إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 350 ألف إصابة و7366 وفاة حتى الآن.

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