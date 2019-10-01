النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكبر شاشة تلفزيونية بجدة تنعي "حارس الملوك" لدوره وإخلاصه في خدمة الوطن‎

وثقها مرتادي طريق الملك عبدالعزيز وسط دعواتهم للفقيد بالرحمة والغفران

وضعت أكبر شاشة بجدة الواقعة على طريق الملك بجدة صورة اللواء عبدالعزيز الفغم - رحمه الله – وذلك مشاطرة لذويه، ولدوره الكبير في خدم وطنه، وإخلاصه بحراسة من يحبه الشعب مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن قبله كان حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز غفر الله له .

ونعت الشاشة التلفزيونية بطريق الملك عبدالعزيز وفاة اللواء الفغم ووضعت صورته على شاشتها العملاقة، مما يبرز مدى أهمية دوره في حراس الملوك وإخلاص في عمله، ومحبة الناس له .

ومع عرض الشاشة لصورة الفقيد اللواء الفغم وثق العديد من المواطنين والمقيمين من مرتادي طريق الملك عبدالعزيز اللقطات في العرض وسط دعواتهم للفقيد أن يغفر الله له، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

وكان اللواء الفغم قد توفي مساء الأول بطلق ناري غدرًا بعد أن تطور النقاش بينه وبين آخر في منزل أحد أصدقائه بمحافظة جدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكبر شاشة تلفزيونية بجدة تنعي "حارس الملوك" لدوره وإخلاصه في خدمة الوطن‎
سبق

وضعت أكبر شاشة بجدة الواقعة على طريق الملك بجدة صورة اللواء عبدالعزيز الفغم - رحمه الله – وذلك مشاطرة لذويه، ولدوره الكبير في خدم وطنه، وإخلاصه بحراسة من يحبه الشعب مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن قبله كان حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز غفر الله له .

ونعت الشاشة التلفزيونية بطريق الملك عبدالعزيز وفاة اللواء الفغم ووضعت صورته على شاشتها العملاقة، مما يبرز مدى أهمية دوره في حراس الملوك وإخلاص في عمله، ومحبة الناس له .

ومع عرض الشاشة لصورة الفقيد اللواء الفغم وثق العديد من المواطنين والمقيمين من مرتادي طريق الملك عبدالعزيز اللقطات في العرض وسط دعواتهم للفقيد أن يغفر الله له، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

وكان اللواء الفغم قد توفي مساء الأول بطلق ناري غدرًا بعد أن تطور النقاش بينه وبين آخر في منزل أحد أصدقائه بمحافظة جدة.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
01:21 AM
اخر تعديل
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
02:00 AM

أكبر شاشة تلفزيونية بجدة تنعي "حارس الملوك" لدوره وإخلاصه في خدمة الوطن‎

وثقها مرتادي طريق الملك عبدالعزيز وسط دعواتهم للفقيد بالرحمة والغفران

A A A
سعود الدعجاني - جدة
3
5,526

وضعت أكبر شاشة بجدة الواقعة على طريق الملك بجدة صورة اللواء عبدالعزيز الفغم - رحمه الله – وذلك مشاطرة لذويه، ولدوره الكبير في خدم وطنه، وإخلاصه بحراسة من يحبه الشعب مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن قبله كان حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز غفر الله له .

ونعت الشاشة التلفزيونية بطريق الملك عبدالعزيز وفاة اللواء الفغم ووضعت صورته على شاشتها العملاقة، مما يبرز مدى أهمية دوره في حراس الملوك وإخلاص في عمله، ومحبة الناس له .

ومع عرض الشاشة لصورة الفقيد اللواء الفغم وثق العديد من المواطنين والمقيمين من مرتادي طريق الملك عبدالعزيز اللقطات في العرض وسط دعواتهم للفقيد أن يغفر الله له، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

وكان اللواء الفغم قد توفي مساء الأول بطلق ناري غدرًا بعد أن تطور النقاش بينه وبين آخر في منزل أحد أصدقائه بمحافظة جدة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,334
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,338
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,367
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,961

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة