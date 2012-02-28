‏‎جمعية القلب تكرّم "البلوي" خلال المؤتمر السنوي "29"

يركز على "تحسين خدمات الصحة القلبية".. برعاية المرضى

ينطلق المؤتمر السنوي "29" لجمعية القلب السعودية في الرياض للفتره من ١ الى ٣ مارس ٢٠١٨ في فندق "كراون بلازا الرياض" برعاية مرضى القلب.

‏وقال ‎رئيس جمعية القلب السعودية، الدكتور حسام بن فالح الفالح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالرياض: تكريم خلف البلوي المشارك في مارثون الرياض يأتي ايمانًا من الجمعية باهمية رياضة المشي.

وأضاف: هذا المؤتمر ينطلق وفق أهداف مرسومة بناء على برنامج علمي متميز يراعي أدق التفاصيل أعدته لجنة علمية أعضاؤها من الكفاءات في المجالات المختلفة بالتخصصات القلبية ويترأسها العميد الدكتور فايز بخاري.

‏‎وأردف: استضافة المملكة الدائم للفعاليات المتقدمة في مجال طب القلب يعد دلالة واضحة على ما وصلت إليه بلادنا الحبيبة من مكانة مرموقة في مجالي طب القلب وجراحته كما أن ذلك يتماشى مع رؤية ٢٠٣٠ للوصول لرعاية صحية افضل للمرضى في المملكة، ودعم المحتوى الوطني الذي يتمثل في إبراز الأبحاث العلمية الوطنية، وتلاقي الخبراء في هذا الملتقي الوطني.

وتابع: محور المؤتمر الأساسي هذه السنة سيكون "تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية القلبية" وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للتحول الوطني، وسيكون موضوع الجلسة الرئيسة صباح يوم الجمعة الثاني من مارس حول مفهوم الكفاءة والجودة في الخدمات القلبية ، وتشارك في هذه الجلسة نخبة من المختصين في هذا المفهوم.

وقال "الفالح": راعي المؤتمر هذا العام هم مرضى القلب انفسهم كونهم المستفيد الأساسي من الخدمة الطبية المقدمة، ولأن هدف البحث العلمي وتبادل الخبرات هو خدمة المريض في المقام الأول.

وأضاف: مؤتمر جمعية القلب السعودية سيقترن بملتقى الجمعية السعودية لقسطرة القلب السنوي الرابع ، ويترأس اللجنة العلمية التي خططت لهذا الملتقى الدكتور فواز المطيري ، مما سيضيف زخماً كبيرا لفعاليات هذه السنة.

وأردف: إجمالي عدد الجلسات العلمية سيتجاوز ٦٧ جلسة علمية في مختلف التخصصات الدقيقة للقلب و١٦ ورشة عمل و٩١ بحثاً علمياً بمشاركة اكثر من ٢٥ محاضراً دوليا و٣٠٠ محاضر محلي، وهناك سبع قاعات ستعمل في نفس الوقت لمدة ثلاثة أيام.

وتابع: التخصصات تشمل "جراحة القلب وعلاج قلب الاطفال وعلاج كهرباء القلب والقسطرة التداخلية وعلاج احتشاء وقصور القلب وتصوير القلب بالاشعة الصوتية والمغناطيسية والمقطعية وتمريض القلب وفنيي تقنية القلب".

وتوقع "الفالح" حضور اكثر من خمسة الاف ممارس صحي، كاشفاً عن بثّ خمس عمليات معقدة لقسطرة القلب بشكل مباشر من "جدة والرياض" بالإضافة الى مشاركة دولية من مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة عبر عملية لقسطرة القلب في كل منهما وبشكل مباشر أمام الحضور، وذلك لمناقشة اجراءات وتقنيات العلاجات التداخلية بواسطة القسطرة القلبية، ضمن فعاليات ملتقى الجمعية السعودية لقسطرة القلب السنوي الرابع.

وسيتم تكريم اللجان المشاركة في المؤتمر وافتتاح المعرض المصاحب الذي تشارك فيه العديد من الشركات الطبية المتخصصة من داخل وخارج المملكة.

وقال "الفالح": سيعلن في المؤتمر عن جوائز البحث العلمي والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية الربع مليون ريال سعودي وهي جائزة البروفسيور محمد الفقيه السنوية، جائزة الدكتور زهير الهليس السنوية، إضافة الى جائزة الدكتور وائل المحيميد والتي سيتم تدشينها والإعلان عن الفائز بها لأول مرة.

من جهته، قال نائب رئيس الجمعية الدكتور محمد بالغيث: تكلفة علاج مرضى القلب في المملكة عالية جدا ولذلك انتهجت الجمعية مبدأ "التوعية خير من العلاج" من خلال نشر ثقافة ممارسة الرياضة والابتعاد على كل مسببات مرض القلب.

وأضاف: الجمعية أطلقت حملة "اعرف ارقامك" لمعرفة ارقام الوزن والضغط والطول والسكر ومدى مناسبتها لجسم الشخص، وانطلقت الحملة في "الرياض والمدينة والاحساء"

‏‎الجدير بالذكر أن المؤتمر يعد الأضخم على مستوى الشرق الأوسط في "تخصص طب وجراحة القلب"، ويشارك فيه خبراء ومتحدثون من مختلف دول العالم ويحضره سنويًا قرابة خمسة آلاف ممارس صحي.