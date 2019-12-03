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تقنية الصدمات الكهربائية تُنهي معاناة مريضة "اكتئاب تخشبي" في أبها

بدأت في التحسن واستطاعت المشي والكلام وتناول الأكل والشرب

نجح فريق طبي بمستشفى الصحة النفسية بأبها في إنهاء معاناة مريضة، كانت تعاني من (اكتئاب شديد مع أعراض تخشبية) ضد (اضطراب ذهاني غير محدد مع أعراض تخشبية)، حيث خضعت لجلسات كهربائية لضبط إيقاع المخ تمثلت في عدة جلسات بواقع جلستين كل يومين.

وأوضحت صحة عسير أن المريضة كانت تعاني من تصلبات وتخشبات عضلية أعاقتها عن الحركة والكلام واكتئاب شديد ورفض للأكل والشرب، حيث راجعت خلال ستة أشهر عدة مستشفيات قبل أن يعاينها استشاري الطب النفسي، مساعد المشرف العام للخدمات العلاجية بالمستشفى الدكتور محمد زايد العسيري، وتقرر تنويمها وبدء الجلسات الكهربائية لها.

وخضعت المريضة للجلسات العلاجية من خلال جهاز صدمات كهربائية حديث thymatron 4 somatics)) بعد أن تم تخديرها، وقد بدأت المريضة في التحسن واستطاعت المشي والكلام وتناول الأكل والشرب، ولم يعد يظهر عليها أعراض الاكتئاب أو التخشب- والله الحمد-.

وبينت "صحة عسير" أنه تم تنفيذ أولى الجلسات العلاجية في الغرفة المخصصة للجلسات الكهربائية بقيادة الاستشاري المعالج وأخصائي التخدير وفني التخدير وممرض القسم، ونفذت الجلسة بعد التأكد من استعداد المريضة للخضوع للتخدير، ثم خضعت المريضة لجلستين علاجيتين، وخرجت من غرفة الإفاقة دون وقوع أعراض جانبية - ولله الحمد - وبدأت في التحسن الملحوظ بعد الجلستين وأصبحت تتحرك وتتكلم بشكل أفضل، وتناولت الأكل والشرب وعلاماتها الحيوية مستقرة، ومن المقرر عمل 6- 8 جلسات بحسب ما تقتضي الحالة ونسبة التحسن بمعدل جلسة كل يومين.

من جهته، قدم المشرف العام على مستشفى الصحة النفسية بأبها المهندس علي بن محمد القحطاني، شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري، ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور عبدالله قداح، على دعمهما المستشفى من خلال توفير الأجهزة المختصة في الجلسات العلاجية وأخصائيي تخدير مختصين من مستشفيات المنطقة، كما قدم شكره للفريق الطبي العلاجي في المستشفى على ما قاموا به من إجراء طبي أسهم -بفضل الله- في إنهاء معاناة هذه المريضة.

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تقنية الصدمات الكهربائية تُنهي معاناة مريضة "اكتئاب تخشبي" في أبها
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى الصحة النفسية بأبها في إنهاء معاناة مريضة، كانت تعاني من (اكتئاب شديد مع أعراض تخشبية) ضد (اضطراب ذهاني غير محدد مع أعراض تخشبية)، حيث خضعت لجلسات كهربائية لضبط إيقاع المخ تمثلت في عدة جلسات بواقع جلستين كل يومين.

وأوضحت صحة عسير أن المريضة كانت تعاني من تصلبات وتخشبات عضلية أعاقتها عن الحركة والكلام واكتئاب شديد ورفض للأكل والشرب، حيث راجعت خلال ستة أشهر عدة مستشفيات قبل أن يعاينها استشاري الطب النفسي، مساعد المشرف العام للخدمات العلاجية بالمستشفى الدكتور محمد زايد العسيري، وتقرر تنويمها وبدء الجلسات الكهربائية لها.

وخضعت المريضة للجلسات العلاجية من خلال جهاز صدمات كهربائية حديث thymatron 4 somatics)) بعد أن تم تخديرها، وقد بدأت المريضة في التحسن واستطاعت المشي والكلام وتناول الأكل والشرب، ولم يعد يظهر عليها أعراض الاكتئاب أو التخشب- والله الحمد-.

وبينت "صحة عسير" أنه تم تنفيذ أولى الجلسات العلاجية في الغرفة المخصصة للجلسات الكهربائية بقيادة الاستشاري المعالج وأخصائي التخدير وفني التخدير وممرض القسم، ونفذت الجلسة بعد التأكد من استعداد المريضة للخضوع للتخدير، ثم خضعت المريضة لجلستين علاجيتين، وخرجت من غرفة الإفاقة دون وقوع أعراض جانبية - ولله الحمد - وبدأت في التحسن الملحوظ بعد الجلستين وأصبحت تتحرك وتتكلم بشكل أفضل، وتناولت الأكل والشرب وعلاماتها الحيوية مستقرة، ومن المقرر عمل 6- 8 جلسات بحسب ما تقتضي الحالة ونسبة التحسن بمعدل جلسة كل يومين.

من جهته، قدم المشرف العام على مستشفى الصحة النفسية بأبها المهندس علي بن محمد القحطاني، شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري، ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور عبدالله قداح، على دعمهما المستشفى من خلال توفير الأجهزة المختصة في الجلسات العلاجية وأخصائيي تخدير مختصين من مستشفيات المنطقة، كما قدم شكره للفريق الطبي العلاجي في المستشفى على ما قاموا به من إجراء طبي أسهم -بفضل الله- في إنهاء معاناة هذه المريضة.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
10:49 PM

تقنية الصدمات الكهربائية تُنهي معاناة مريضة "اكتئاب تخشبي" في أبها

بدأت في التحسن واستطاعت المشي والكلام وتناول الأكل والشرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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نجح فريق طبي بمستشفى الصحة النفسية بأبها في إنهاء معاناة مريضة، كانت تعاني من (اكتئاب شديد مع أعراض تخشبية) ضد (اضطراب ذهاني غير محدد مع أعراض تخشبية)، حيث خضعت لجلسات كهربائية لضبط إيقاع المخ تمثلت في عدة جلسات بواقع جلستين كل يومين.

وأوضحت صحة عسير أن المريضة كانت تعاني من تصلبات وتخشبات عضلية أعاقتها عن الحركة والكلام واكتئاب شديد ورفض للأكل والشرب، حيث راجعت خلال ستة أشهر عدة مستشفيات قبل أن يعاينها استشاري الطب النفسي، مساعد المشرف العام للخدمات العلاجية بالمستشفى الدكتور محمد زايد العسيري، وتقرر تنويمها وبدء الجلسات الكهربائية لها.

وخضعت المريضة للجلسات العلاجية من خلال جهاز صدمات كهربائية حديث thymatron 4 somatics)) بعد أن تم تخديرها، وقد بدأت المريضة في التحسن واستطاعت المشي والكلام وتناول الأكل والشرب، ولم يعد يظهر عليها أعراض الاكتئاب أو التخشب- والله الحمد-.

وبينت "صحة عسير" أنه تم تنفيذ أولى الجلسات العلاجية في الغرفة المخصصة للجلسات الكهربائية بقيادة الاستشاري المعالج وأخصائي التخدير وفني التخدير وممرض القسم، ونفذت الجلسة بعد التأكد من استعداد المريضة للخضوع للتخدير، ثم خضعت المريضة لجلستين علاجيتين، وخرجت من غرفة الإفاقة دون وقوع أعراض جانبية - ولله الحمد - وبدأت في التحسن الملحوظ بعد الجلستين وأصبحت تتحرك وتتكلم بشكل أفضل، وتناولت الأكل والشرب وعلاماتها الحيوية مستقرة، ومن المقرر عمل 6- 8 جلسات بحسب ما تقتضي الحالة ونسبة التحسن بمعدل جلسة كل يومين.

من جهته، قدم المشرف العام على مستشفى الصحة النفسية بأبها المهندس علي بن محمد القحطاني، شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري، ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور عبدالله قداح، على دعمهما المستشفى من خلال توفير الأجهزة المختصة في الجلسات العلاجية وأخصائيي تخدير مختصين من مستشفيات المنطقة، كما قدم شكره للفريق الطبي العلاجي في المستشفى على ما قاموا به من إجراء طبي أسهم -بفضل الله- في إنهاء معاناة هذه المريضة.

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