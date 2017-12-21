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شاهد.. أجهزة ذات ادعاءات طبية ومواد منتهية الصلاحية بمشاغل التزيين النسائي بالطائف

في جولات رقابية نفذتها الأمانة.. وتطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين

ضبطت أمانة محافظة الطائف ، ممثلةً في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، وعن طريق الإدارة العامة لصحة البيئة، أجهزة ذات ادعاءات طبية، وبعض المستحضرات داخل بعض مشاغل التزيين النسائي داخل المحافظة، وذلك بعد جولات رقابية.

وأسفرت الجولات عن ضبط مواد منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وطبقت لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، بعد إعداد المحاضر الرسمية، تقيداً بالأنظمة.

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شاهد.. أجهزة ذات ادعاءات طبية ومواد منتهية الصلاحية بمشاغل التزيين النسائي بالطائف
سبق

ضبطت أمانة محافظة الطائف ، ممثلةً في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، وعن طريق الإدارة العامة لصحة البيئة، أجهزة ذات ادعاءات طبية، وبعض المستحضرات داخل بعض مشاغل التزيين النسائي داخل المحافظة، وذلك بعد جولات رقابية.

وأسفرت الجولات عن ضبط مواد منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وطبقت لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، بعد إعداد المحاضر الرسمية، تقيداً بالأنظمة.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
07:47 PM

شاهد.. أجهزة ذات ادعاءات طبية ومواد منتهية الصلاحية بمشاغل التزيين النسائي بالطائف

في جولات رقابية نفذتها الأمانة.. وتطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين

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فهد العتيبي - الطائف
0
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ضبطت أمانة محافظة الطائف ، ممثلةً في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، وعن طريق الإدارة العامة لصحة البيئة، أجهزة ذات ادعاءات طبية، وبعض المستحضرات داخل بعض مشاغل التزيين النسائي داخل المحافظة، وذلك بعد جولات رقابية.

وأسفرت الجولات عن ضبط مواد منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وطبقت لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، بعد إعداد المحاضر الرسمية، تقيداً بالأنظمة.

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