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هجوم حوثي فاشل ينتهي بتكبيد المتمردين قتلى وجرحى في الجوف

تدمير آليات عسكرية للميليشيا

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم السبت هجومًا لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران شرق محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري لـ"سبتمبر نت" أن مجاميع من الميليشيا الحوثية حاولت التقدم في اتجاه مواقع في جبهة النضود إلا أن قوات الجيش رصدت المحاولة وأفشلتها.

وأضاف بأن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عربات تابعة لها.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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هجوم حوثي فاشل ينتهي بتكبيد المتمردين قتلى وجرحى في الجوف
سبق

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم السبت هجومًا لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران شرق محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري لـ"سبتمبر نت" أن مجاميع من الميليشيا الحوثية حاولت التقدم في اتجاه مواقع في جبهة النضود إلا أن قوات الجيش رصدت المحاولة وأفشلتها.

وأضاف بأن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عربات تابعة لها.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
10:05 PM

هجوم حوثي فاشل ينتهي بتكبيد المتمردين قتلى وجرحى في الجوف

تدمير آليات عسكرية للميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم السبت هجومًا لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران شرق محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري لـ"سبتمبر نت" أن مجاميع من الميليشيا الحوثية حاولت التقدم في اتجاه مواقع في جبهة النضود إلا أن قوات الجيش رصدت المحاولة وأفشلتها.

وأضاف بأن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عربات تابعة لها.

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