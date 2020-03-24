شاهد.. أطباء إيرانيون بملابس رثة يشكون قلة الإمكانيات للتصدي لكورونا

ردود غاضبة بعد طرد عناصر "أطباء بلا حدود" واتهامهم بالتجسس لأمريكا

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لعدد من الأطباء بمدينة بانه في إقليم كردستان الإيراني وهم يرتدون ملابس طبية رثة وجوارب من الأكياس، وسط إطلاقهم لعبارات مناشدة لإنقاذ المدينة من فايروس كورونا القاتل مطالبين الحكومة الإيرانية بتأمين التجهيزات والمعدات الطبية لإنقاذ المدينة.

وتفصيلاً، تداول النشطاء المقطع بنطاق واسع وسط انتقادات حادة من رواد التواصل الاجتماعي لنظام طهران الذي انشغل بدعم بشار الأسد وحزب الله والحوثيين، إلى جانب محاربة الجن والإنس دون النظر بوضع أبناء الشعب الإيراني الذي يشهد أوضاعاً مأساوية بعد انتشار فايروس كورونا .

وتشهد إيران موجة غضب وضجة كبيرة من قبل النخب الإيرانية رداً على طرد وفد منظمة أطباء بلا حدود من قبل نظام طهران الذين تعامل مع المنظمة على أنهم عناصر اختراق وجواسيس للولايات المتحدة الأمريكية ومنعهم من تأسيس مستشفيات ميدانية بمدينة أصفهان.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الثلاثاء، إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 122 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة، ووصل إلى 1934 حالة وفاة.

وأضاف جهانبور، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، أن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض ارتفع بواقع 1762 حالة، خلال نفس الفترة، ووصل إلى 24811 إصابة.