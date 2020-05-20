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الجزائر.. 7 وفيات و165 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 568 حالة

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الأربعاء، تسجيل 7 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 568، والإصابات إلى 7542 في عموم البلاد.

ووفق روسيا اليوم أكد جمال فورار، الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، تماثل 222 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3986.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استقرار في الوفيات وانخفاض في عدد الإصابات، حيث سجلت أمس الثلاثاء 6 وفيات و176 إصابة، والاثنين سجلت 7 وفيات و182 إصابة جديدة بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجزائر.. 7 وفيات و165 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الأربعاء، تسجيل 7 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 568، والإصابات إلى 7542 في عموم البلاد.

ووفق روسيا اليوم أكد جمال فورار، الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، تماثل 222 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3986.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استقرار في الوفيات وانخفاض في عدد الإصابات، حيث سجلت أمس الثلاثاء 6 وفيات و176 إصابة، والاثنين سجلت 7 وفيات و182 إصابة جديدة بالفيروس.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
07:58 PM

الجزائر.. 7 وفيات و165 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 568 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الأربعاء، تسجيل 7 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 568، والإصابات إلى 7542 في عموم البلاد.

ووفق روسيا اليوم أكد جمال فورار، الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، تماثل 222 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3986.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استقرار في الوفيات وانخفاض في عدد الإصابات، حيث سجلت أمس الثلاثاء 6 وفيات و176 إصابة، والاثنين سجلت 7 وفيات و182 إصابة جديدة بالفيروس.

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