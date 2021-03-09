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"خيرات" و"الترفيه" توقّعان اتفاقية شراكة مجتمعية لحفظ النعمة

تحقيقًا لأهداف التعاون والتكامل المجتمعي وفق رؤية المملكة 2030م

أبرمت جمعية خيرات لحفظ النعمة بمنطقة الرياض، أمس الإثنين، مذكرة تعاون وشراكة مجتمعية مع الهيئة العامة للترفيه لتفعيل برامج جمعية خيرات لحفظ النعمة بما يتوافق مع المسؤولية الاجتماعية المناطة على الهيئة العامة للترفيه.

يأتي توقيع الشراكة المجتمعية تحقيقًا لأهداف التعاون والتكامل المجتمعي، وفق رؤية المملكة 2030م

ووقعت الاتفاقية في مقر هيئة الترفيه بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، والمشرف العام للجمعية عبدالله السبيعي، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وأكد كلا الطرفين حرصهما على المشاركة المجتمعية كمبدأ أساس من مبادئ توعية وتثقيف المجتمع، كما تأتي هذه الخطوة تواصلاً للجهود التي يقومان بها للحفاظ على حفظ النعمة من الهدر، وتعزيز الوعي بين افراد المجتمع، والحثّ على اتباع السلوكيات السليمة للوقاية من الهدر الغذائي حيث تنفذ على مدار العام حملات توعوية مستمرة.

جمعية خيرات لحفظ النعمة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خيرات" و"الترفيه" توقّعان اتفاقية شراكة مجتمعية لحفظ النعمة
سبق

أبرمت جمعية خيرات لحفظ النعمة بمنطقة الرياض، أمس الإثنين، مذكرة تعاون وشراكة مجتمعية مع الهيئة العامة للترفيه لتفعيل برامج جمعية خيرات لحفظ النعمة بما يتوافق مع المسؤولية الاجتماعية المناطة على الهيئة العامة للترفيه.

يأتي توقيع الشراكة المجتمعية تحقيقًا لأهداف التعاون والتكامل المجتمعي، وفق رؤية المملكة 2030م

ووقعت الاتفاقية في مقر هيئة الترفيه بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، والمشرف العام للجمعية عبدالله السبيعي، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وأكد كلا الطرفين حرصهما على المشاركة المجتمعية كمبدأ أساس من مبادئ توعية وتثقيف المجتمع، كما تأتي هذه الخطوة تواصلاً للجهود التي يقومان بها للحفاظ على حفظ النعمة من الهدر، وتعزيز الوعي بين افراد المجتمع، والحثّ على اتباع السلوكيات السليمة للوقاية من الهدر الغذائي حيث تنفذ على مدار العام حملات توعوية مستمرة.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
12:00 PM

"خيرات" و"الترفيه" توقّعان اتفاقية شراكة مجتمعية لحفظ النعمة

تحقيقًا لأهداف التعاون والتكامل المجتمعي وفق رؤية المملكة 2030م

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرمت جمعية خيرات لحفظ النعمة بمنطقة الرياض، أمس الإثنين، مذكرة تعاون وشراكة مجتمعية مع الهيئة العامة للترفيه لتفعيل برامج جمعية خيرات لحفظ النعمة بما يتوافق مع المسؤولية الاجتماعية المناطة على الهيئة العامة للترفيه.

يأتي توقيع الشراكة المجتمعية تحقيقًا لأهداف التعاون والتكامل المجتمعي، وفق رؤية المملكة 2030م

ووقعت الاتفاقية في مقر هيئة الترفيه بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، والمشرف العام للجمعية عبدالله السبيعي، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وأكد كلا الطرفين حرصهما على المشاركة المجتمعية كمبدأ أساس من مبادئ توعية وتثقيف المجتمع، كما تأتي هذه الخطوة تواصلاً للجهود التي يقومان بها للحفاظ على حفظ النعمة من الهدر، وتعزيز الوعي بين افراد المجتمع، والحثّ على اتباع السلوكيات السليمة للوقاية من الهدر الغذائي حيث تنفذ على مدار العام حملات توعوية مستمرة.

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