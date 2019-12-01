رفع عضو المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ محمد أمين بن عبدالمعطي مرداد؛ التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين، وللشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة مرور خمس سنوات على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، وما شهده عهده الزاهر من تنمية ونهضة تنموية مشهودة، مؤكدًا على أن القضاء في المملكة يشهد عناية ورعاية فائقة من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وفقهما الله. وقال الشيخ "المرداد": إن الرعاية الكريمة لمرفق القضاء في المملكة تمخض عنها تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية التي يراد منها خدمة المستفيدين، وإنجاز قضاياهم بكل الوسائل التقنية المعينة على راحتهم، وإنجاز معاملاتهم من خلال المشاريع المتنوعة التي نفذتها الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، والتي تركزت على تسهيل الإجراءات وإدخال التقنية المساعدة على سرعة الإنجاز بدعم ومتابعة وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. وأضاف الشيخ "المرداد" أن المملكة قفزت ثمانية مراكز دولية في مؤشر الاستقلال القضائي، محققة الترتيب الـ16 عالميًّا وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في جنيف، وهذا خير دليل على استقلالية القضاء وتطوره في المملكة، كما حققت تقدمًا كبيرًا في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، وفق المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، وهو أعلى جهة عالمية تهتم بالشأن العدلي. وسأل الشيخ "المرداد" المولى –عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار على الوطن في ظل قيادتنا الرشيدة.

"المرداد": القضاء في المملكة شهد حزمة من المشاريع التطويرية حمد الفراج سبق 2019-12-01 رفع عضو المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ محمد أمين بن عبدالمعطي مرداد؛ التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين، وللشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة مرور خمس سنوات على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، وما شهده عهده الزاهر من تنمية ونهضة تنموية مشهودة، مؤكدًا على أن القضاء في المملكة يشهد عناية ورعاية فائقة من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وفقهما الله.



وقال الشيخ "المرداد": إن الرعاية الكريمة لمرفق القضاء في المملكة تمخض عنها تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية التي يراد منها خدمة المستفيدين، وإنجاز قضاياهم بكل الوسائل التقنية المعينة على راحتهم، وإنجاز معاملاتهم من خلال المشاريع المتنوعة التي نفذتها الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، والتي تركزت على تسهيل الإجراءات وإدخال التقنية المساعدة على سرعة الإنجاز بدعم ومتابعة وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.



وأضاف الشيخ "المرداد" أن المملكة قفزت ثمانية مراكز دولية في مؤشر الاستقلال القضائي، محققة الترتيب الـ16 عالميًّا وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في جنيف، وهذا خير دليل على استقلالية القضاء وتطوره في المملكة، كما حققت تقدمًا كبيرًا في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، وفق المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، وهو أعلى جهة عالمية تهتم بالشأن العدلي.



وسأل الشيخ "المرداد" المولى –عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار على الوطن في ظل قيادتنا الرشيدة.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441 04:37 PM

"المرداد": القضاء في المملكة شهد حزمة من المشاريع التطويرية مهنئًا القيادة بذكرى البيعة الخامسة





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رفع عضو المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ محمد أمين بن عبدالمعطي مرداد؛ التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين، وللشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة مرور خمس سنوات على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، وما شهده عهده الزاهر من تنمية ونهضة تنموية مشهودة، مؤكدًا على أن القضاء في المملكة يشهد عناية ورعاية فائقة من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وفقهما الله.



وقال الشيخ "المرداد": إن الرعاية الكريمة لمرفق القضاء في المملكة تمخض عنها تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية التي يراد منها خدمة المستفيدين، وإنجاز قضاياهم بكل الوسائل التقنية المعينة على راحتهم، وإنجاز معاملاتهم من خلال المشاريع المتنوعة التي نفذتها الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، والتي تركزت على تسهيل الإجراءات وإدخال التقنية المساعدة على سرعة الإنجاز بدعم ومتابعة وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.



وأضاف الشيخ "المرداد" أن المملكة قفزت ثمانية مراكز دولية في مؤشر الاستقلال القضائي، محققة الترتيب الـ16 عالميًّا وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في جنيف، وهذا خير دليل على استقلالية القضاء وتطوره في المملكة، كما حققت تقدمًا كبيرًا في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، وفق المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، وهو أعلى جهة عالمية تهتم بالشأن العدلي.



وسأل الشيخ "المرداد" المولى –عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار على الوطن في ظل قيادتنا الرشيدة.