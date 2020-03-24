شاهد .. شوارع العارضة خالية إنفاذاً لـ "منع التجوّل"

"البقمي": جدية من المواطنين والمقيمين في تنفيذ القرار

انتشرت في السابعة مساء أمس الإثنين، الفرق الأمنية بمحافظة العارضة بمنطقة جازان؛ لتواكب بدء تطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بمنع التجوّل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوماً.

ويستمر المنع اليومي حتى الساعة السادسة صباحاً؛ حيث جابت التحذيرات الأمنية الشوارع والطرق قبل وقت تنفيذ الحظر، وشارك فيها رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتوزعت الجهات الأمنية في عدد من التقاطعات وعلى الخطوط السريعة والطرق المؤدية للقرى، وأبدى المواطنون والمقيمون تجاوباً سريعاً؛ حيث توقفت حركة التجوّل الراجلة في الساعة السابعة، فيما استوقف عددٌ قليلٌ من السيارات المخالفة ورُصدت بحق قائديها المخالفات المعتمدة بالأمر الملكي، ورصدت "سبق" بعد ساعة من سريان الحظر شوارع المحافظة والقرى التي بدت خالية من التجوّل تماماً.

من جهته، تابع محافظ العارضة المكلف خالد البقمي؛ تنفيذ أمر المنع بالمحافظة مع الجهات الأمنية؛ حيث قال إن ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ما أصدر هذا الأمر إلا للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم في هذا الوطن، ووجب على الجميع التقيد والالتزام التام به حرفياً ونحن هنا بالمحافظة نقوم على تنفيذ التوجيهات وفق متابعة أمير المنطقة، ونائبه، وقد أبدى المواطنون والمقيمون بالعارضة تجاوباً وجدية مع منع التجول الجزئي لما في ذلك طاعة لولي الأمر واستشعاراً للمسؤولية حفاظاً على الأنفس ومنع انتشار هذا الوباء، ونسأل الله أن يرفع عن بلادنا هذا الوباء ويحفظ قيادتنا الرشيدة.