النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. شوارع العارضة خالية إنفاذاً لـ "منع التجوّل"

"البقمي": جدية من المواطنين والمقيمين في تنفيذ القرار

انتشرت في السابعة مساء أمس الإثنين، الفرق الأمنية بمحافظة العارضة بمنطقة جازان؛ لتواكب بدء تطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بمنع التجوّل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوماً.

ويستمر المنع اليومي حتى الساعة السادسة صباحاً؛ حيث جابت التحذيرات الأمنية الشوارع والطرق قبل وقت تنفيذ الحظر، وشارك فيها رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتوزعت الجهات الأمنية في عدد من التقاطعات وعلى الخطوط السريعة والطرق المؤدية للقرى، وأبدى المواطنون والمقيمون تجاوباً سريعاً؛ حيث توقفت حركة التجوّل الراجلة في الساعة السابعة، فيما استوقف عددٌ قليلٌ من السيارات المخالفة ورُصدت بحق قائديها المخالفات المعتمدة بالأمر الملكي، ورصدت "سبق" بعد ساعة من سريان الحظر شوارع المحافظة والقرى التي بدت خالية من التجوّل تماماً.

من جهته، تابع محافظ العارضة المكلف خالد البقمي؛ تنفيذ أمر المنع بالمحافظة مع الجهات الأمنية؛ حيث قال إن ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ما أصدر هذا الأمر إلا للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم في هذا الوطن، ووجب على الجميع التقيد والالتزام التام به حرفياً ونحن هنا بالمحافظة نقوم على تنفيذ التوجيهات وفق متابعة أمير المنطقة، ونائبه، وقد أبدى المواطنون والمقيمون بالعارضة تجاوباً وجدية مع منع التجول الجزئي لما في ذلك طاعة لولي الأمر واستشعاراً للمسؤولية حفاظاً على الأنفس ومنع انتشار هذا الوباء، ونسأل الله أن يرفع عن بلادنا هذا الوباء ويحفظ قيادتنا الرشيدة.

فيروس كورونا الجديد محافظة العارضة حظر التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. شوارع العارضة خالية إنفاذاً لـ "منع التجوّل"
سبق

انتشرت في السابعة مساء أمس الإثنين، الفرق الأمنية بمحافظة العارضة بمنطقة جازان؛ لتواكب بدء تطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بمنع التجوّل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوماً.

ويستمر المنع اليومي حتى الساعة السادسة صباحاً؛ حيث جابت التحذيرات الأمنية الشوارع والطرق قبل وقت تنفيذ الحظر، وشارك فيها رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتوزعت الجهات الأمنية في عدد من التقاطعات وعلى الخطوط السريعة والطرق المؤدية للقرى، وأبدى المواطنون والمقيمون تجاوباً سريعاً؛ حيث توقفت حركة التجوّل الراجلة في الساعة السابعة، فيما استوقف عددٌ قليلٌ من السيارات المخالفة ورُصدت بحق قائديها المخالفات المعتمدة بالأمر الملكي، ورصدت "سبق" بعد ساعة من سريان الحظر شوارع المحافظة والقرى التي بدت خالية من التجوّل تماماً.

من جهته، تابع محافظ العارضة المكلف خالد البقمي؛ تنفيذ أمر المنع بالمحافظة مع الجهات الأمنية؛ حيث قال إن ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ما أصدر هذا الأمر إلا للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم في هذا الوطن، ووجب على الجميع التقيد والالتزام التام به حرفياً ونحن هنا بالمحافظة نقوم على تنفيذ التوجيهات وفق متابعة أمير المنطقة، ونائبه، وقد أبدى المواطنون والمقيمون بالعارضة تجاوباً وجدية مع منع التجول الجزئي لما في ذلك طاعة لولي الأمر واستشعاراً للمسؤولية حفاظاً على الأنفس ومنع انتشار هذا الوباء، ونسأل الله أن يرفع عن بلادنا هذا الوباء ويحفظ قيادتنا الرشيدة.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
10:02 AM

شاهد .. شوارع العارضة خالية إنفاذاً لـ "منع التجوّل"

"البقمي": جدية من المواطنين والمقيمين في تنفيذ القرار

A A A
قاسم الخبراني - جازان
0
1,419

انتشرت في السابعة مساء أمس الإثنين، الفرق الأمنية بمحافظة العارضة بمنطقة جازان؛ لتواكب بدء تطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بمنع التجوّل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوماً.

ويستمر المنع اليومي حتى الساعة السادسة صباحاً؛ حيث جابت التحذيرات الأمنية الشوارع والطرق قبل وقت تنفيذ الحظر، وشارك فيها رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتوزعت الجهات الأمنية في عدد من التقاطعات وعلى الخطوط السريعة والطرق المؤدية للقرى، وأبدى المواطنون والمقيمون تجاوباً سريعاً؛ حيث توقفت حركة التجوّل الراجلة في الساعة السابعة، فيما استوقف عددٌ قليلٌ من السيارات المخالفة ورُصدت بحق قائديها المخالفات المعتمدة بالأمر الملكي، ورصدت "سبق" بعد ساعة من سريان الحظر شوارع المحافظة والقرى التي بدت خالية من التجوّل تماماً.

من جهته، تابع محافظ العارضة المكلف خالد البقمي؛ تنفيذ أمر المنع بالمحافظة مع الجهات الأمنية؛ حيث قال إن ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ما أصدر هذا الأمر إلا للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم في هذا الوطن، ووجب على الجميع التقيد والالتزام التام به حرفياً ونحن هنا بالمحافظة نقوم على تنفيذ التوجيهات وفق متابعة أمير المنطقة، ونائبه، وقد أبدى المواطنون والمقيمون بالعارضة تجاوباً وجدية مع منع التجول الجزئي لما في ذلك طاعة لولي الأمر واستشعاراً للمسؤولية حفاظاً على الأنفس ومنع انتشار هذا الوباء، ونسأل الله أن يرفع عن بلادنا هذا الوباء ويحفظ قيادتنا الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,560
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,208
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,035
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,575

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة