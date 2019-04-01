"السلمان" لـ"سبق": القطيف ترحّب بقدوم "ملك الحزم" و"محمد العزم"

أكد أن الشرقية تشهد نمواً اقتصادياً متعاظماً في ظل القيادة الحكيمة

رحّب أهالي محافظة القطيف بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للمنطقة الشرقية التي تشهد نمواً اقتصادياً متعاظماً في ظل القيادة الحكيمة.

وقال العالم الديني الشيعي الشيخ منصور السلمان لـ"سبق": كل منزل من منازل أهالي المحافظة يرحب بهذا المقدم الميمون الغالي على قلوب أهالي المنطقة الشرقية بصفة عامة وأهالي محافظة القطيف بصفة خاصة.

وأضاف: المنطقة الشرقية تلبس فيها حلل البهجة والفرحة بقدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وهي تشهد قطار التنمية المتنامي والمواكب للعصرنة الحديثة بعولمته الاستراتيجية المترامية الأطراف، والتي تلفت دول العالم في المقامات العليا للحفاظ على البيئة التي يعيش فيها الإنسان ومحاربة النفايات المؤثرة على البيئة بإيجاد البديل بحضارة 2030م، وجعل هذا المواطن هو من يصقل هذه الأفكار بظل القيادة النبيلة التي توجهه بمد يد العون له ليكون رافعا للرأس في المحافل الدولية وأمام الرأي العالمي.

وأردف "السلمان": القفزة النوعية في مجال الصناعات والبتروكيمياويات والنفط والتفنن في الأدوار حظيت باهتمام من القيادة الرشيدة تعطي المواطن السعودي بوارق الأمل للوصول للهدف المنشود، ووجود خادم الحرمين لافتتاح مشاريع هدفها ألا يبقى المواطن عالة على أحد، بل يريد أن يراه معتمداً على نفسه في طريق البنيان، مبتعداً عن تضييع وقته فيما لا مصلحة فيه.

واختتم بالقول: فأهلاً وسهلاً بمقدمه الميمون، حللت أهلاً ووطئت سهلاً.