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استرداد 4 ملايين ريال.. متابعة حثيثة لأوضاع عمالة بشركات متعثرة بالشرقية

حصاد 3 أشهر.. صرف رواتب متأخرة أو نهاية خدمة لمن يرغب بالعودة لبلاده

تتابع وحدة إدارة الأزمات التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، أوضاع 9 شركات في المنطقة، تتم متابعتها بشكل أسبوعي، ويبلغ عدد العمالة الذين تتم متابعة أوضاعهم مع الشركات 9713 عاملًا أجنبيًّا من مختلف المهن والجنسيات.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أنه "تتم متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة بشكل عام، والوضع المالي، والعمالي والإنساني أيضًا؛ وذلك بمتابعة من أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف ونائبه.. ووصلت قيمة المبالغ المستردة خلال 3 أشهر 39176014 ريالًا مستحقات للعمالة سواء كانت رواتب متأخرة أو نهاية خدمة في حال رغب العامل في العودة إلى بلده".

وأضاف "المقبل": "إدارة الأزمات تنفذ زيارات دورية لمواقع سكن العمالة في الشركات المتعثرة؛ للتحقق من أوضاعهم المعيشية.. أيضًا يتم عقد اجتماعات دورية مع سفارات الدول ممن لديهم عمالة تعاني من مشاكل عمالية، ويتم مناقشة صرف المستحقات والأجور المتأخرة، وإصدار تذاكر السفر للعودة، وشهدنا حالات تسليم مستحقات للورثة".

يُذكر أن وحدة إدارة الأزمات تعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي السفارات في المنطقة الشرقية؛ آخرها استقبال ممثل السفارة الفلبينية الدكتور أميليتو سانتياغو عادل ومترجم السفارة نهاد دهشان الوحيدي، وكان في استقبالهما مدير الإدارة حمد الصقور ومساعده عادل المغلوث؛ حيث تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة العمالة من الجالية الفلبينية؛ خاصة مع الشركات المتعثرة.

إلى ذلك، أثنى ممثل السفارة الهندية، على الجهود المبذولة من قِبَل إدارة الأزمات وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية؛ لسرعة وجودة الإنجاز في معالجة أوضاع العمالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استرداد 4 ملايين ريال.. متابعة حثيثة لأوضاع عمالة بشركات متعثرة بالشرقية
سبق

تتابع وحدة إدارة الأزمات التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، أوضاع 9 شركات في المنطقة، تتم متابعتها بشكل أسبوعي، ويبلغ عدد العمالة الذين تتم متابعة أوضاعهم مع الشركات 9713 عاملًا أجنبيًّا من مختلف المهن والجنسيات.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أنه "تتم متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة بشكل عام، والوضع المالي، والعمالي والإنساني أيضًا؛ وذلك بمتابعة من أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف ونائبه.. ووصلت قيمة المبالغ المستردة خلال 3 أشهر 39176014 ريالًا مستحقات للعمالة سواء كانت رواتب متأخرة أو نهاية خدمة في حال رغب العامل في العودة إلى بلده".

وأضاف "المقبل": "إدارة الأزمات تنفذ زيارات دورية لمواقع سكن العمالة في الشركات المتعثرة؛ للتحقق من أوضاعهم المعيشية.. أيضًا يتم عقد اجتماعات دورية مع سفارات الدول ممن لديهم عمالة تعاني من مشاكل عمالية، ويتم مناقشة صرف المستحقات والأجور المتأخرة، وإصدار تذاكر السفر للعودة، وشهدنا حالات تسليم مستحقات للورثة".

يُذكر أن وحدة إدارة الأزمات تعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي السفارات في المنطقة الشرقية؛ آخرها استقبال ممثل السفارة الفلبينية الدكتور أميليتو سانتياغو عادل ومترجم السفارة نهاد دهشان الوحيدي، وكان في استقبالهما مدير الإدارة حمد الصقور ومساعده عادل المغلوث؛ حيث تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة العمالة من الجالية الفلبينية؛ خاصة مع الشركات المتعثرة.

إلى ذلك، أثنى ممثل السفارة الهندية، على الجهود المبذولة من قِبَل إدارة الأزمات وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية؛ لسرعة وجودة الإنجاز في معالجة أوضاع العمالة.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
10:00 AM

استرداد 4 ملايين ريال.. متابعة حثيثة لأوضاع عمالة بشركات متعثرة بالشرقية

حصاد 3 أشهر.. صرف رواتب متأخرة أو نهاية خدمة لمن يرغب بالعودة لبلاده

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عبدالله السالم - الدمام
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1,602

تتابع وحدة إدارة الأزمات التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، أوضاع 9 شركات في المنطقة، تتم متابعتها بشكل أسبوعي، ويبلغ عدد العمالة الذين تتم متابعة أوضاعهم مع الشركات 9713 عاملًا أجنبيًّا من مختلف المهن والجنسيات.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أنه "تتم متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة بشكل عام، والوضع المالي، والعمالي والإنساني أيضًا؛ وذلك بمتابعة من أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف ونائبه.. ووصلت قيمة المبالغ المستردة خلال 3 أشهر 39176014 ريالًا مستحقات للعمالة سواء كانت رواتب متأخرة أو نهاية خدمة في حال رغب العامل في العودة إلى بلده".

وأضاف "المقبل": "إدارة الأزمات تنفذ زيارات دورية لمواقع سكن العمالة في الشركات المتعثرة؛ للتحقق من أوضاعهم المعيشية.. أيضًا يتم عقد اجتماعات دورية مع سفارات الدول ممن لديهم عمالة تعاني من مشاكل عمالية، ويتم مناقشة صرف المستحقات والأجور المتأخرة، وإصدار تذاكر السفر للعودة، وشهدنا حالات تسليم مستحقات للورثة".

يُذكر أن وحدة إدارة الأزمات تعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي السفارات في المنطقة الشرقية؛ آخرها استقبال ممثل السفارة الفلبينية الدكتور أميليتو سانتياغو عادل ومترجم السفارة نهاد دهشان الوحيدي، وكان في استقبالهما مدير الإدارة حمد الصقور ومساعده عادل المغلوث؛ حيث تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة العمالة من الجالية الفلبينية؛ خاصة مع الشركات المتعثرة.

إلى ذلك، أثنى ممثل السفارة الهندية، على الجهود المبذولة من قِبَل إدارة الأزمات وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية؛ لسرعة وجودة الإنجاز في معالجة أوضاع العمالة.

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