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"جامعة الإمام" تطلق خطتها الاستراتيجية الجديدة 2021- 2025

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن إطلاق خطتها الاستراتيجية 2021- 2025، بعد أن قامت بتطوير رؤيتها ورسالتها لتتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة والرؤية السعودية 2030.

وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تقديم برامج أكاديمية متميزة وإنتاج بحث نوعي، من خلال بيئة محفزة، ونظم إدارية محوكمة، وتقنية متقدمة، وموارد مستدامة، وشراكات فاعلة، لأجل تحقيق مخرجات تنافسية تلبي احتياجات سوق العمل، وتسهم في بناء الاقتصاد المعرفي الوطني وخدمة المجتمع. وبنت الجامعة خطتها الاستراتيجية على ستة محاور.. وتشمل محاور الخطة الأساسية التعليم والتعلم والتمهير، والبحث والابتكار وريادة الأعمال، والشراكات والمسؤولية المجتمعية، والتميز المؤسسي، والاستدامة المالية، والوعي الوطني.

وصيغت أهداف الجامعة (الجديدة) وفق الرؤية الاستراتيجية الطموحة؛ لتنبثق -من تلك الأهداف- عدة مبادرات نوعية ستنقل الجامعة -بإذن الله- نحو التنافسية والتميز المحلي والدولي في مجال التعليم والبحث والابتكار، والاستدامة المالية، والتميز في الأداء المؤسسي، وحوكمة الإجراءات، وتعزيز الشخصية الوطنية المعتدلة، وقمع التطرف والحزبية، وقد ارتكزت هذه الخطة على تحقيق عدد من الأولويات من خلال مبادرات التميز المبنية على مكامن القوة والفرص والممكنات؛ لاستمرار ريادة الجامعة محليًّا وعالميًّا.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري (رئيس اللجنة العليا للجنة الخطة الاستراتيجية للجامعة)، أن غايات الخطة تتمحور في: إيجاد مخرجات تعليمية تنافسية مؤهلة معرفيًّا ومهاريًّا، تلبي احتياجات سوق العمل، بحوث علمية تسهم في التقدم المعرفي وتلبي احتياجات التنمية الوطنية، مخرجات ابتكارية وريادية تسهم في الاقتصاد المعرفي، وتحقق التنمية المستدامة، بناء شراكات وإسهامات مجتمعية ووطنية فاعلة، الدخول في شراكات عالمية متميزة وذات تأثير فاعل، تحقيق تميز مؤسسي يحقق كفاءة في الإنفاق وفاعلية في الأداء، إيجاد موارد مالية مستدامة وكفاءة إنفاق عالية للجامعة من خلال تنويع الاستثمارات والإيرادات الذاتية، بناء الشركات وتأسيس أوقاف الجامعية.

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"جامعة الإمام" تطلق خطتها الاستراتيجية الجديدة 2021- 2025
سبق

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن إطلاق خطتها الاستراتيجية 2021- 2025، بعد أن قامت بتطوير رؤيتها ورسالتها لتتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة والرؤية السعودية 2030.

وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تقديم برامج أكاديمية متميزة وإنتاج بحث نوعي، من خلال بيئة محفزة، ونظم إدارية محوكمة، وتقنية متقدمة، وموارد مستدامة، وشراكات فاعلة، لأجل تحقيق مخرجات تنافسية تلبي احتياجات سوق العمل، وتسهم في بناء الاقتصاد المعرفي الوطني وخدمة المجتمع. وبنت الجامعة خطتها الاستراتيجية على ستة محاور.. وتشمل محاور الخطة الأساسية التعليم والتعلم والتمهير، والبحث والابتكار وريادة الأعمال، والشراكات والمسؤولية المجتمعية، والتميز المؤسسي، والاستدامة المالية، والوعي الوطني.

وصيغت أهداف الجامعة (الجديدة) وفق الرؤية الاستراتيجية الطموحة؛ لتنبثق -من تلك الأهداف- عدة مبادرات نوعية ستنقل الجامعة -بإذن الله- نحو التنافسية والتميز المحلي والدولي في مجال التعليم والبحث والابتكار، والاستدامة المالية، والتميز في الأداء المؤسسي، وحوكمة الإجراءات، وتعزيز الشخصية الوطنية المعتدلة، وقمع التطرف والحزبية، وقد ارتكزت هذه الخطة على تحقيق عدد من الأولويات من خلال مبادرات التميز المبنية على مكامن القوة والفرص والممكنات؛ لاستمرار ريادة الجامعة محليًّا وعالميًّا.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري (رئيس اللجنة العليا للجنة الخطة الاستراتيجية للجامعة)، أن غايات الخطة تتمحور في: إيجاد مخرجات تعليمية تنافسية مؤهلة معرفيًّا ومهاريًّا، تلبي احتياجات سوق العمل، بحوث علمية تسهم في التقدم المعرفي وتلبي احتياجات التنمية الوطنية، مخرجات ابتكارية وريادية تسهم في الاقتصاد المعرفي، وتحقق التنمية المستدامة، بناء شراكات وإسهامات مجتمعية ووطنية فاعلة، الدخول في شراكات عالمية متميزة وذات تأثير فاعل، تحقيق تميز مؤسسي يحقق كفاءة في الإنفاق وفاعلية في الأداء، إيجاد موارد مالية مستدامة وكفاءة إنفاق عالية للجامعة من خلال تنويع الاستثمارات والإيرادات الذاتية، بناء الشركات وتأسيس أوقاف الجامعية.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
01:24 PM

"جامعة الإمام" تطلق خطتها الاستراتيجية الجديدة 2021- 2025

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن إطلاق خطتها الاستراتيجية 2021- 2025، بعد أن قامت بتطوير رؤيتها ورسالتها لتتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة والرؤية السعودية 2030.

وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تقديم برامج أكاديمية متميزة وإنتاج بحث نوعي، من خلال بيئة محفزة، ونظم إدارية محوكمة، وتقنية متقدمة، وموارد مستدامة، وشراكات فاعلة، لأجل تحقيق مخرجات تنافسية تلبي احتياجات سوق العمل، وتسهم في بناء الاقتصاد المعرفي الوطني وخدمة المجتمع. وبنت الجامعة خطتها الاستراتيجية على ستة محاور.. وتشمل محاور الخطة الأساسية التعليم والتعلم والتمهير، والبحث والابتكار وريادة الأعمال، والشراكات والمسؤولية المجتمعية، والتميز المؤسسي، والاستدامة المالية، والوعي الوطني.

وصيغت أهداف الجامعة (الجديدة) وفق الرؤية الاستراتيجية الطموحة؛ لتنبثق -من تلك الأهداف- عدة مبادرات نوعية ستنقل الجامعة -بإذن الله- نحو التنافسية والتميز المحلي والدولي في مجال التعليم والبحث والابتكار، والاستدامة المالية، والتميز في الأداء المؤسسي، وحوكمة الإجراءات، وتعزيز الشخصية الوطنية المعتدلة، وقمع التطرف والحزبية، وقد ارتكزت هذه الخطة على تحقيق عدد من الأولويات من خلال مبادرات التميز المبنية على مكامن القوة والفرص والممكنات؛ لاستمرار ريادة الجامعة محليًّا وعالميًّا.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري (رئيس اللجنة العليا للجنة الخطة الاستراتيجية للجامعة)، أن غايات الخطة تتمحور في: إيجاد مخرجات تعليمية تنافسية مؤهلة معرفيًّا ومهاريًّا، تلبي احتياجات سوق العمل، بحوث علمية تسهم في التقدم المعرفي وتلبي احتياجات التنمية الوطنية، مخرجات ابتكارية وريادية تسهم في الاقتصاد المعرفي، وتحقق التنمية المستدامة، بناء شراكات وإسهامات مجتمعية ووطنية فاعلة، الدخول في شراكات عالمية متميزة وذات تأثير فاعل، تحقيق تميز مؤسسي يحقق كفاءة في الإنفاق وفاعلية في الأداء، إيجاد موارد مالية مستدامة وكفاءة إنفاق عالية للجامعة من خلال تنويع الاستثمارات والإيرادات الذاتية، بناء الشركات وتأسيس أوقاف الجامعية.

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