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"منهم وفيهم" .. "القبة الحديدية" تُصيب 30 جندياً إسرائيلياً بالسرطان

نظام دفاع جوي صاروخي متنقل للتعامل مع الصواريخ قصيرة المدى

كشف التلفزيون الإسرائيلي عن إصابة 30 جندياً من سلاح الجو الإسرائيلي بالسرطان، مشيراً إلى أن معظم الجنود المصابين يخدمون في سلاح الدفاع الجوي لقوات الاحتلال، وتحديداً منظومة القبة الحديدية.

وبحسب موقع 24 الإماراتي، فقد أضاف تقرير التلفزيون أن المسؤولين يفحصون ما إذا كانت إصابة الجنود مرتبطة بعملهم في وحدات القبة الحديدية أم لا.

يُذكر أن منظومة القبة الحديدية عبارة عن نظام دفاع جوي صاروخي متنقل طوّرته شركة رافائيل الإسرائيلية للتعامل مع الصواريخ والقذائف قصيرة المدى.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"منهم وفيهم" .. "القبة الحديدية" تُصيب 30 جندياً إسرائيلياً بالسرطان
سبق

كشف التلفزيون الإسرائيلي عن إصابة 30 جندياً من سلاح الجو الإسرائيلي بالسرطان، مشيراً إلى أن معظم الجنود المصابين يخدمون في سلاح الدفاع الجوي لقوات الاحتلال، وتحديداً منظومة القبة الحديدية.

وبحسب موقع 24 الإماراتي، فقد أضاف تقرير التلفزيون أن المسؤولين يفحصون ما إذا كانت إصابة الجنود مرتبطة بعملهم في وحدات القبة الحديدية أم لا.

يُذكر أن منظومة القبة الحديدية عبارة عن نظام دفاع جوي صاروخي متنقل طوّرته شركة رافائيل الإسرائيلية للتعامل مع الصواريخ والقذائف قصيرة المدى.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
10:10 AM

"منهم وفيهم" .. "القبة الحديدية" تُصيب 30 جندياً إسرائيلياً بالسرطان

نظام دفاع جوي صاروخي متنقل للتعامل مع الصواريخ قصيرة المدى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف التلفزيون الإسرائيلي عن إصابة 30 جندياً من سلاح الجو الإسرائيلي بالسرطان، مشيراً إلى أن معظم الجنود المصابين يخدمون في سلاح الدفاع الجوي لقوات الاحتلال، وتحديداً منظومة القبة الحديدية.

وبحسب موقع 24 الإماراتي، فقد أضاف تقرير التلفزيون أن المسؤولين يفحصون ما إذا كانت إصابة الجنود مرتبطة بعملهم في وحدات القبة الحديدية أم لا.

يُذكر أن منظومة القبة الحديدية عبارة عن نظام دفاع جوي صاروخي متنقل طوّرته شركة رافائيل الإسرائيلية للتعامل مع الصواريخ والقذائف قصيرة المدى.

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