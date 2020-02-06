مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تقدم حلولاً تمويلية لمستحقي دعم الإسكان

بعد توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في التمويل العقاري

وقعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في التمويل العقاري، اليوم اتفاقية تعاون مشترك، تقدم بموجبها الأخيرة، الحلول التمويلية المختلفة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات الراغبين في شراء وحدات سكنية جاهزة بالمدينة، من مستحقي دعم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري.

وقال رئيس قطاع جودة الحياة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أنس بن طارق نجمي: المدينة تشهد مؤخراً إقبالاً واسعاً من مختلف الزوار والمستثمرين؛ نظراً لما تملكه من إمكانيات من بنية تحتية متقدمة ومرافق ترفيهية واجتماعية ورياضية عالمية المعايير، التي تسهم في تحقيق جودة حياة مكتملة الخدمات.