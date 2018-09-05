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شاهد.. رياح تتسبب في سقوط لوحة إعلانات بـ"عزيزية مكة"

"المدني" دعا إلى الحذر أثناء قيادة السيارات في الطرقات خشية الانزلاق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر سقوط لوحة إعلانات بحي العزيزية بسبب تأثرها بالرياح الشديدة التي صاحبت هطول الأمطار على مكة المكرمة. كما أظهر الفيديو عمود اللوحة ساقطاً وسط المركبات، فيما لم يتم تحديد التلفيات التي لحقت من جراء سقوطه.

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد خبراء الطقس مساء أمس؛ قوة العاصفة الهابطة التي ضربت العاصمة المقدسة، وصاحبها هطول أمطار على كافة الأحياء؛ ليؤكد ذلك ما حذّر منه خبير الطقس ورئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة عبر خبر نشرته "سبق" مساء أمس الأول تحت عنوان: (الحربي محذّراً سكان مكة: أمطار غزيرة ورياح تسقط الأشجار والهناجر.. غداً ) تحدث فيه عن أن مكة المكرمة ستشهد بحول الله هطول أمطار غزيرة قد تتسبب في سقوط الأشجار والهناجر نتيجة التيارات الهابطة من السحب.

ووثق خبير الطقس عبدالله الحربي مساء أمس أثناء الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة، مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الأشجار سقطت نتيجة الرياح القوية والمصحوبة بالأمطار، ليقع ما حذر منه رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز.

وقد أهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بالجميع للتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

هادي العصيمي مكة المكرمة عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. رياح تتسبب في سقوط لوحة إعلانات بـ"عزيزية مكة"
سبق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر سقوط لوحة إعلانات بحي العزيزية بسبب تأثرها بالرياح الشديدة التي صاحبت هطول الأمطار على مكة المكرمة. كما أظهر الفيديو عمود اللوحة ساقطاً وسط المركبات، فيما لم يتم تحديد التلفيات التي لحقت من جراء سقوطه.

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد خبراء الطقس مساء أمس؛ قوة العاصفة الهابطة التي ضربت العاصمة المقدسة، وصاحبها هطول أمطار على كافة الأحياء؛ ليؤكد ذلك ما حذّر منه خبير الطقس ورئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة عبر خبر نشرته "سبق" مساء أمس الأول تحت عنوان: (الحربي محذّراً سكان مكة: أمطار غزيرة ورياح تسقط الأشجار والهناجر.. غداً ) تحدث فيه عن أن مكة المكرمة ستشهد بحول الله هطول أمطار غزيرة قد تتسبب في سقوط الأشجار والهناجر نتيجة التيارات الهابطة من السحب.

ووثق خبير الطقس عبدالله الحربي مساء أمس أثناء الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة، مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الأشجار سقطت نتيجة الرياح القوية والمصحوبة بالأمطار، ليقع ما حذر منه رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز.

وقد أهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بالجميع للتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
11:38 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:43 AM

شاهد.. رياح تتسبب في سقوط لوحة إعلانات بـ"عزيزية مكة"

"المدني" دعا إلى الحذر أثناء قيادة السيارات في الطرقات خشية الانزلاق

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مجموعة من المحررين - مكة المكرمة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر سقوط لوحة إعلانات بحي العزيزية بسبب تأثرها بالرياح الشديدة التي صاحبت هطول الأمطار على مكة المكرمة. كما أظهر الفيديو عمود اللوحة ساقطاً وسط المركبات، فيما لم يتم تحديد التلفيات التي لحقت من جراء سقوطه.

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد خبراء الطقس مساء أمس؛ قوة العاصفة الهابطة التي ضربت العاصمة المقدسة، وصاحبها هطول أمطار على كافة الأحياء؛ ليؤكد ذلك ما حذّر منه خبير الطقس ورئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة عبر خبر نشرته "سبق" مساء أمس الأول تحت عنوان: (الحربي محذّراً سكان مكة: أمطار غزيرة ورياح تسقط الأشجار والهناجر.. غداً ) تحدث فيه عن أن مكة المكرمة ستشهد بحول الله هطول أمطار غزيرة قد تتسبب في سقوط الأشجار والهناجر نتيجة التيارات الهابطة من السحب.

ووثق خبير الطقس عبدالله الحربي مساء أمس أثناء الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة، مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الأشجار سقطت نتيجة الرياح القوية والمصحوبة بالأمطار، ليقع ما حذر منه رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز.

وقد أهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بالجميع للتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

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