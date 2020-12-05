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الشرقية.. "بناء" تكرّم ١٣٦  متطوعًا في حفل افتراضي

الحدث أقيم بالتزامن مع "عالمي التطوع"

كرمت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية في احتفال افتراضي، ١٣٦ متطوعًا ومتطوعة، ساهموا في برامج الجمعية وأنشطتها خلال العام الحالي 2020، برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل، حيث أقيم الاحتفال بالتزامن مع يوم التطوع العالمي.

وتضمن الاحتفال كلمة لمدير عام الجمعية عبد الله بن راشد الخالدي نوه خلالها إلى أبرز جهود المتطوعين والمتطوعات في الجمعية، ثم عرض مقطع فيديو ببيّن إنجازات أبطال التطوع، ثم كلمة المتطوعين ألقتها الدكتورة حنان الفيصل، وأعقبها كلمة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشهد الاحتفال تكريم المتطوعين وإرسال الشهادات لهم إلكترونيًّا.

وذكر "الخالدي" أن الاحتفال أقيم تقديرًا للدور الحيوي الذي يقوم به المتطوعون والمتطوعات في أعمال الجمعية وأنشطتها المختلفة، الذي أثمر عن تحقيق نتائج إيجابية؛ حيث تسابق المتطوعون في تقديم تلك الأعمال انطلاقًا من مسؤوليتهم تجاه الجمعية ورغبتهم في العمل التطوعي.

وأعرب عن سعادته بالتنافس بين المتطوعين في سباق الخير؛ مما انعكس أثره على الأعمال التي يقومون بها في الجمعية، مشيرًا إلى اكتساب المتطوعين للعديد من الخبرات والمهارات نتيجة تلك الأعمال، بالإضافة إلى الفوائد العائدة على المتطوع وأهمها اكتساب الثواب والأجر واستثمار الوقت وبناء المهارات وتعزيز الانتماء الوطني.

يذكر أن عدد الساعات التطوعية التي نفذها 104 متطوعين ومتطوعات بالجمعية بلغ 2850 ساعة وذلك خلال الفترة من 1/1/2020 وحتى 10/10/2020، كما بلغت القيمة الاقتصادية التي توفرت للجمعية من الأعمال التطوعية حوالي ٩٤ ألف ريال.

وتتيح الجمعية فرص التطوع لمختلف المستويات؛ فهناك من بين متطوعي الجمعية من يحملون مؤهلات عليا مثل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم والثانوية ويعملون في مجالات إدارية واجتماعية وتنظيمية وخدمية وإعلامية وتسويقية وتعليمية وصحية وتقنية وترفيهية؛ مما يساهم في تحقيق جودة الحياة للأيتام، كما يساهم أيضًا في تعزيز العمل التطوعي في القطاع غير الربحي للمساهمة في زيادة عدد المتطوعين تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

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الشرقية.. "بناء" تكرّم ١٣٦  متطوعًا في حفل افتراضي
سبق

كرمت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية في احتفال افتراضي، ١٣٦ متطوعًا ومتطوعة، ساهموا في برامج الجمعية وأنشطتها خلال العام الحالي 2020، برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل، حيث أقيم الاحتفال بالتزامن مع يوم التطوع العالمي.

وتضمن الاحتفال كلمة لمدير عام الجمعية عبد الله بن راشد الخالدي نوه خلالها إلى أبرز جهود المتطوعين والمتطوعات في الجمعية، ثم عرض مقطع فيديو ببيّن إنجازات أبطال التطوع، ثم كلمة المتطوعين ألقتها الدكتورة حنان الفيصل، وأعقبها كلمة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشهد الاحتفال تكريم المتطوعين وإرسال الشهادات لهم إلكترونيًّا.

وذكر "الخالدي" أن الاحتفال أقيم تقديرًا للدور الحيوي الذي يقوم به المتطوعون والمتطوعات في أعمال الجمعية وأنشطتها المختلفة، الذي أثمر عن تحقيق نتائج إيجابية؛ حيث تسابق المتطوعون في تقديم تلك الأعمال انطلاقًا من مسؤوليتهم تجاه الجمعية ورغبتهم في العمل التطوعي.

وأعرب عن سعادته بالتنافس بين المتطوعين في سباق الخير؛ مما انعكس أثره على الأعمال التي يقومون بها في الجمعية، مشيرًا إلى اكتساب المتطوعين للعديد من الخبرات والمهارات نتيجة تلك الأعمال، بالإضافة إلى الفوائد العائدة على المتطوع وأهمها اكتساب الثواب والأجر واستثمار الوقت وبناء المهارات وتعزيز الانتماء الوطني.

يذكر أن عدد الساعات التطوعية التي نفذها 104 متطوعين ومتطوعات بالجمعية بلغ 2850 ساعة وذلك خلال الفترة من 1/1/2020 وحتى 10/10/2020، كما بلغت القيمة الاقتصادية التي توفرت للجمعية من الأعمال التطوعية حوالي ٩٤ ألف ريال.

وتتيح الجمعية فرص التطوع لمختلف المستويات؛ فهناك من بين متطوعي الجمعية من يحملون مؤهلات عليا مثل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم والثانوية ويعملون في مجالات إدارية واجتماعية وتنظيمية وخدمية وإعلامية وتسويقية وتعليمية وصحية وتقنية وترفيهية؛ مما يساهم في تحقيق جودة الحياة للأيتام، كما يساهم أيضًا في تعزيز العمل التطوعي في القطاع غير الربحي للمساهمة في زيادة عدد المتطوعين تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
12:53 PM

الشرقية.. "بناء" تكرّم ١٣٦  متطوعًا في حفل افتراضي

الحدث أقيم بالتزامن مع "عالمي التطوع"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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كرمت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية في احتفال افتراضي، ١٣٦ متطوعًا ومتطوعة، ساهموا في برامج الجمعية وأنشطتها خلال العام الحالي 2020، برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل، حيث أقيم الاحتفال بالتزامن مع يوم التطوع العالمي.

وتضمن الاحتفال كلمة لمدير عام الجمعية عبد الله بن راشد الخالدي نوه خلالها إلى أبرز جهود المتطوعين والمتطوعات في الجمعية، ثم عرض مقطع فيديو ببيّن إنجازات أبطال التطوع، ثم كلمة المتطوعين ألقتها الدكتورة حنان الفيصل، وأعقبها كلمة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشهد الاحتفال تكريم المتطوعين وإرسال الشهادات لهم إلكترونيًّا.

وذكر "الخالدي" أن الاحتفال أقيم تقديرًا للدور الحيوي الذي يقوم به المتطوعون والمتطوعات في أعمال الجمعية وأنشطتها المختلفة، الذي أثمر عن تحقيق نتائج إيجابية؛ حيث تسابق المتطوعون في تقديم تلك الأعمال انطلاقًا من مسؤوليتهم تجاه الجمعية ورغبتهم في العمل التطوعي.

وأعرب عن سعادته بالتنافس بين المتطوعين في سباق الخير؛ مما انعكس أثره على الأعمال التي يقومون بها في الجمعية، مشيرًا إلى اكتساب المتطوعين للعديد من الخبرات والمهارات نتيجة تلك الأعمال، بالإضافة إلى الفوائد العائدة على المتطوع وأهمها اكتساب الثواب والأجر واستثمار الوقت وبناء المهارات وتعزيز الانتماء الوطني.

يذكر أن عدد الساعات التطوعية التي نفذها 104 متطوعين ومتطوعات بالجمعية بلغ 2850 ساعة وذلك خلال الفترة من 1/1/2020 وحتى 10/10/2020، كما بلغت القيمة الاقتصادية التي توفرت للجمعية من الأعمال التطوعية حوالي ٩٤ ألف ريال.

وتتيح الجمعية فرص التطوع لمختلف المستويات؛ فهناك من بين متطوعي الجمعية من يحملون مؤهلات عليا مثل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم والثانوية ويعملون في مجالات إدارية واجتماعية وتنظيمية وخدمية وإعلامية وتسويقية وتعليمية وصحية وتقنية وترفيهية؛ مما يساهم في تحقيق جودة الحياة للأيتام، كما يساهم أيضًا في تعزيز العمل التطوعي في القطاع غير الربحي للمساهمة في زيادة عدد المتطوعين تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

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