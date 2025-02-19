350 حافظاً وحافظة للقرآن من "سمو القنفذة" خلال 3 أعوام

من خلال 7 مكاتب و3 مراكز لتأهيل المعلمات و58 داراً نسائية

خرّجت جمعية "سمو" لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة 350 حافظاً وحافظة للقرآن خلال الثلاث سنوات الماضي من خلال 324 حلقة للتحفيظ.

وللجمعية ثلاثة مراكز لتأهيل المعلمات و58 داراً نسائية وسبعة مكاتب إشراف في (القنفذة، وثلاثاء بني عيسى، وخميس حرب، والقوز، وشم الشرق القنفذة، وأحد بني زيد، وسبت الجارة).

وحصلت "سمو" على الكثير من الجوائز، منها جائزة الموسى للتميز في المعاهد القرآنية، وجائزة التميز في العمل الخيري، كما حصلت على شهادة الايزو 2015.9001، وشهادة اعتماد ملتزمون بالتميز c2E2 من المنصة الأروبية EFQM.

ومن أهداف الجمعية تعليم القرآن الكريم تلاوة وتحفيظا وتجويدا وتدبرا للذكور والإناث. كما شاركت في الكثير من الفعاليات المجتمعية والملتقيات، وأبرزها ملتقى "كيف نكون قدوة" إلى جانب إقامة الكثير من الندوات والمبادرات المجتمعية.

وحقق طلاب جمعية "سمو" مراكز متقدمة على مستوى منطقة مكة المكرمة في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات لعام 1441، حيث حقق الطالب محمد إبراهيم الفقيه المركز الأول في الفرع الثاني (حفظ القرآن كاملا). كما حقق الطالب يحيى أحمد الجدعاني المركز الثالث بالفرع الثالث (20 جزءا) في ذات المسابقة.

وبين رئيس جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة الدكتور أحمد بن حسن الجعفري: "نحن مستمرون في خدمة القرآن الكريم وملتزمون بالتميز لإيصال الهدف من الجمعية لجميع المستفيدين من خدمتها".