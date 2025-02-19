النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

350 حافظاً وحافظة للقرآن من "سمو القنفذة" خلال 3 أعوام

من خلال 7 مكاتب و3 مراكز لتأهيل المعلمات و58 داراً نسائية

خرّجت جمعية "سمو" لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة 350 حافظاً وحافظة للقرآن خلال الثلاث سنوات الماضي من خلال 324 حلقة للتحفيظ.

وللجمعية ثلاثة مراكز لتأهيل المعلمات و58 داراً نسائية وسبعة مكاتب إشراف في (القنفذة، وثلاثاء بني عيسى، وخميس حرب، والقوز، وشم الشرق القنفذة، وأحد بني زيد، وسبت الجارة).

وحصلت "سمو" على الكثير من الجوائز، منها جائزة الموسى للتميز في المعاهد القرآنية، وجائزة التميز في العمل الخيري، كما حصلت على شهادة الايزو 2015.9001، وشهادة اعتماد ملتزمون بالتميز c2E2 من المنصة الأروبية EFQM.

ومن أهداف الجمعية تعليم القرآن الكريم تلاوة وتحفيظا وتجويدا وتدبرا للذكور والإناث. كما شاركت في الكثير من الفعاليات المجتمعية والملتقيات، وأبرزها ملتقى "كيف نكون قدوة" إلى جانب إقامة الكثير من الندوات والمبادرات المجتمعية.

وحقق طلاب جمعية "سمو" مراكز متقدمة على مستوى منطقة مكة المكرمة في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات لعام 1441، حيث حقق الطالب محمد إبراهيم الفقيه المركز الأول في الفرع الثاني (حفظ القرآن كاملا). كما حقق الطالب يحيى أحمد الجدعاني المركز الثالث بالفرع الثالث (20 جزءا) في ذات المسابقة.

وبين رئيس جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة الدكتور أحمد بن حسن الجعفري: "نحن مستمرون في خدمة القرآن الكريم وملتزمون بالتميز لإيصال الهدف من الجمعية لجميع المستفيدين من خدمتها".

القنفذة جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
350 حافظاً وحافظة للقرآن من "سمو القنفذة" خلال 3 أعوام
سبق

خرّجت جمعية "سمو" لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة 350 حافظاً وحافظة للقرآن خلال الثلاث سنوات الماضي من خلال 324 حلقة للتحفيظ.

وللجمعية ثلاثة مراكز لتأهيل المعلمات و58 داراً نسائية وسبعة مكاتب إشراف في (القنفذة، وثلاثاء بني عيسى، وخميس حرب، والقوز، وشم الشرق القنفذة، وأحد بني زيد، وسبت الجارة).

وحصلت "سمو" على الكثير من الجوائز، منها جائزة الموسى للتميز في المعاهد القرآنية، وجائزة التميز في العمل الخيري، كما حصلت على شهادة الايزو 2015.9001، وشهادة اعتماد ملتزمون بالتميز c2E2 من المنصة الأروبية EFQM.

ومن أهداف الجمعية تعليم القرآن الكريم تلاوة وتحفيظا وتجويدا وتدبرا للذكور والإناث. كما شاركت في الكثير من الفعاليات المجتمعية والملتقيات، وأبرزها ملتقى "كيف نكون قدوة" إلى جانب إقامة الكثير من الندوات والمبادرات المجتمعية.

وحقق طلاب جمعية "سمو" مراكز متقدمة على مستوى منطقة مكة المكرمة في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات لعام 1441، حيث حقق الطالب محمد إبراهيم الفقيه المركز الأول في الفرع الثاني (حفظ القرآن كاملا). كما حقق الطالب يحيى أحمد الجدعاني المركز الثالث بالفرع الثالث (20 جزءا) في ذات المسابقة.

وبين رئيس جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة الدكتور أحمد بن حسن الجعفري: "نحن مستمرون في خدمة القرآن الكريم وملتزمون بالتميز لإيصال الهدف من الجمعية لجميع المستفيدين من خدمتها".

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
11:30 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
12:15 AM

350 حافظاً وحافظة للقرآن من "سمو القنفذة" خلال 3 أعوام

من خلال 7 مكاتب و3 مراكز لتأهيل المعلمات و58 داراً نسائية

A A A
عبدالعزيز الشهري - القنفذة
0
589

خرّجت جمعية "سمو" لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة 350 حافظاً وحافظة للقرآن خلال الثلاث سنوات الماضي من خلال 324 حلقة للتحفيظ.

وللجمعية ثلاثة مراكز لتأهيل المعلمات و58 داراً نسائية وسبعة مكاتب إشراف في (القنفذة، وثلاثاء بني عيسى، وخميس حرب، والقوز، وشم الشرق القنفذة، وأحد بني زيد، وسبت الجارة).

وحصلت "سمو" على الكثير من الجوائز، منها جائزة الموسى للتميز في المعاهد القرآنية، وجائزة التميز في العمل الخيري، كما حصلت على شهادة الايزو 2015.9001، وشهادة اعتماد ملتزمون بالتميز c2E2 من المنصة الأروبية EFQM.

ومن أهداف الجمعية تعليم القرآن الكريم تلاوة وتحفيظا وتجويدا وتدبرا للذكور والإناث. كما شاركت في الكثير من الفعاليات المجتمعية والملتقيات، وأبرزها ملتقى "كيف نكون قدوة" إلى جانب إقامة الكثير من الندوات والمبادرات المجتمعية.

وحقق طلاب جمعية "سمو" مراكز متقدمة على مستوى منطقة مكة المكرمة في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات لعام 1441، حيث حقق الطالب محمد إبراهيم الفقيه المركز الأول في الفرع الثاني (حفظ القرآن كاملا). كما حقق الطالب يحيى أحمد الجدعاني المركز الثالث بالفرع الثالث (20 جزءا) في ذات المسابقة.

وبين رئيس جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة الدكتور أحمد بن حسن الجعفري: "نحن مستمرون في خدمة القرآن الكريم وملتزمون بالتميز لإيصال الهدف من الجمعية لجميع المستفيدين من خدمتها".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,676
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,782
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,402
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,779

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة