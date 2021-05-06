مع نفاد أموال توليد الكهرباء.. لبنان قد يغرق في الظلام

تبدأ العتمة تدريجياً ابتداءً من 15 مايو

حذرت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، من أن الظلام قد يخيم على لبنان مع نفاد السيولة النقدية اللازمة لتوليد الكهرباء هذا الشهر.

وقال عضو البرلمان نزيه نجم، بعد اجتماع مع وزيري المالية والطاقة: "لا يجب أن ننسى أنه ابتداءً من 15 مايو ستبدأ العتمة تدريجياً"، وفقاً لـ"رويترز".

ووافق البرلمان اللبناني على قرض طارئ قيمته 200 مليون دولار يخصص لواردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء في مارس الماضي، لكن القرض لم يحصل حتى الآن على الموافقة النهائية.