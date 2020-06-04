طبيب يمني يفاجئ أهالي صنعاء بعبارة على سيارته!

صورة من زمن كورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة إنسانية لطبيب يمني يقدمها لأهالي صنعاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي المدينة مع تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، كتب الطبيب سامي الحاج، على ملصق تم وضعه في الزجاج الخلفي لنافذة سيارته، "أوقفني إن كنت تريد استشارة طبية".

وبحسب رواد مواقع التواصل، يقضي الدكتور سامي أغلب أوقات يومه في تقديم الاستشارات المجانية مستهدفاً بالدرجة الأولى الطبقة الفقيرة، حيث يقدم الاستشارة الطبية عبر الهاتف وعبر مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي.

وأشاد رواد مواقع التواصل بتصرف الدكتور سامي، وطالبوا بتكريمه وتكريم كل عناصر الطواقم الطبية.