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استشاري: كورونا لا يؤثر على القدرة الجنسية.. والفيروس يموت بالشمس

قال: ما زال موجودًا بأعداد كبيرة ويجب الالتزام بالسلوكيات الصحية والإجراءات الاحترازية

نفى استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، تأثير فيروس كورونا المستجد على الكبد والقدرة الجنسية لدى الذكور.

وأوضح الدكتور باهبري أنه بحسب دراسة في الصين فإن أكثر من 70٪ من السكان في مدينة ووهان الصينية أصيبوا باكتئاب بسبب طول مدة الحجر المنزلي والضغوط النفسية؛ وهو ما أثر على قدرتهم الجنسية.

وأكد باهبري في لقاء على اليوتيوب عن طرق التعايش مع أزمة كورونا أهمية رفع وتقوية المناعة الذاتية للجسم من خلال النوم الجيد، والراحة النفسية، والصيام المتقطع لمدة 10 ساعات دون شرب الماء، والخلوة، والصلاة، وخدمة الآخرين، والتطوع.

وعن تأثير حرارة الصيف على كورونا أضاف باهبري: غالبًا، بحسب الدراسات، فإن الفيروس لا يظل في الشمس أكثر من دقيقتين.

وحذّر باهبري من أن الفيروس ما زال موجودًا بأعداد كبيرة؛ فيجب الالتزام بالسلوكيات الصحية والإجراءات الاحترازية بعدم المصافحة، والتقيد بالتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات، وغسل اليدين. مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في العطاس، وإنما في الكحة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري: كورونا لا يؤثر على القدرة الجنسية.. والفيروس يموت بالشمس
سبق

نفى استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، تأثير فيروس كورونا المستجد على الكبد والقدرة الجنسية لدى الذكور.

وأوضح الدكتور باهبري أنه بحسب دراسة في الصين فإن أكثر من 70٪ من السكان في مدينة ووهان الصينية أصيبوا باكتئاب بسبب طول مدة الحجر المنزلي والضغوط النفسية؛ وهو ما أثر على قدرتهم الجنسية.

وأكد باهبري في لقاء على اليوتيوب عن طرق التعايش مع أزمة كورونا أهمية رفع وتقوية المناعة الذاتية للجسم من خلال النوم الجيد، والراحة النفسية، والصيام المتقطع لمدة 10 ساعات دون شرب الماء، والخلوة، والصلاة، وخدمة الآخرين، والتطوع.

وعن تأثير حرارة الصيف على كورونا أضاف باهبري: غالبًا، بحسب الدراسات، فإن الفيروس لا يظل في الشمس أكثر من دقيقتين.

وحذّر باهبري من أن الفيروس ما زال موجودًا بأعداد كبيرة؛ فيجب الالتزام بالسلوكيات الصحية والإجراءات الاحترازية بعدم المصافحة، والتقيد بالتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات، وغسل اليدين. مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في العطاس، وإنما في الكحة.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
01:39 AM

استشاري: كورونا لا يؤثر على القدرة الجنسية.. والفيروس يموت بالشمس

قال: ما زال موجودًا بأعداد كبيرة ويجب الالتزام بالسلوكيات الصحية والإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
10,046

نفى استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، تأثير فيروس كورونا المستجد على الكبد والقدرة الجنسية لدى الذكور.

وأوضح الدكتور باهبري أنه بحسب دراسة في الصين فإن أكثر من 70٪ من السكان في مدينة ووهان الصينية أصيبوا باكتئاب بسبب طول مدة الحجر المنزلي والضغوط النفسية؛ وهو ما أثر على قدرتهم الجنسية.

وأكد باهبري في لقاء على اليوتيوب عن طرق التعايش مع أزمة كورونا أهمية رفع وتقوية المناعة الذاتية للجسم من خلال النوم الجيد، والراحة النفسية، والصيام المتقطع لمدة 10 ساعات دون شرب الماء، والخلوة، والصلاة، وخدمة الآخرين، والتطوع.

وعن تأثير حرارة الصيف على كورونا أضاف باهبري: غالبًا، بحسب الدراسات، فإن الفيروس لا يظل في الشمس أكثر من دقيقتين.

وحذّر باهبري من أن الفيروس ما زال موجودًا بأعداد كبيرة؛ فيجب الالتزام بالسلوكيات الصحية والإجراءات الاحترازية بعدم المصافحة، والتقيد بالتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات، وغسل اليدين. مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في العطاس، وإنما في الكحة.

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