صدر قرار أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، بترقية 41 موظفًا من منسوبي الأمانة بمختلف الوكالات والإدارات والفروع والأقسام، وذلك من المرتبة الثالثة وحتى المرتبة العاشرة. وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بأمانة الطائف سلطان الثقفي، أن القرارات الصادرة شملت المستحقين للترقية حسب الأنظمة، مشيرًا إلى أن القرارات شملت المرتبة العاشرة فما دون بمختلف المسميات بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية، مؤكدًا حرص أمين الطائف على دعم منسوبي الأمانة ضمن خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية والارتقاء بالأداء لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين. وشملت الترقيات كلاً من: بندر عويض معتق النفيعي، محمد عبدالله محمد الخياط، خليل إبراهيم بن ضيف الله السلمي، إبراهيم جابر أحمد المالكي، فواز عمر محمد المالكي، أحمد عبدالله عطاالله القثامي، عادل حامد حماد العصيمي، عبدالله ضيف الله حامد الدعجاني، رائد ساعد سعود الحصيني، علي حسين علي آل مفرح، منصور علي محسن وقداني، مطر ماطر سنان القرشي، غالي صالح عزيز الحارثي، فهد حامد جمعان السفيانى، محبوب دخيل نافع الحربى، خالد وصل الله عابد القرشي، خالد سفر عيد المالكي، إبراهيم عبدالله عالي القرشي، فهد حميد معيض العتيبي، نواف ضيف الله طوير الحارثي، رائد عياف عطية السفياني، مسلط نامي خبيتان الحليفي، زامل محمد حماد النمري، مشعل ريف متلع المقاطي، عبدربه مسلم زايد العيلي، عبدالله حمود حميد السفياني، ماجد مرزوق دخيل الله العتيبي، محمد صريحان عايد المالكي، مصعب إبراهيم خميس السيالي، مرزوق مباع عويض القثامي، علي بن حميد بن مفرج الحريتي، حمزة خلف الله رداد القرشي، عبدالشكور بن حميد بن عابد القرشي، منصور صالح مقبول السفياني، فواز عبدالله بن يحيى القرشي، ناصر غريب نوار الوذيناني، ماجد عبدالله عبدالله الحصيني، مازن بن محمد بن فهاد العتيبي، نايف سالم عياضه العيلي، تركي عويض ستر السواط، سهل بن محمد سعد بن ناظم القدسي.

بالأسماء.. "القثامي" يصدر قرارًا بترقية 41 موظفًا بأمانة الطائف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-14 صدر قرار أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، بترقية 41 موظفًا من منسوبي الأمانة بمختلف الوكالات والإدارات والفروع والأقسام، وذلك من المرتبة الثالثة وحتى المرتبة العاشرة.



وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بأمانة الطائف سلطان الثقفي، أن القرارات الصادرة شملت المستحقين للترقية حسب الأنظمة، مشيرًا إلى أن القرارات شملت المرتبة العاشرة فما دون بمختلف المسميات بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية، مؤكدًا حرص أمين الطائف على دعم منسوبي الأمانة ضمن خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية والارتقاء بالأداء لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.



وشملت الترقيات كلاً من: بندر عويض معتق النفيعي، محمد عبدالله محمد الخياط، خليل إبراهيم بن ضيف الله السلمي، إبراهيم جابر أحمد المالكي، فواز عمر محمد المالكي، أحمد عبدالله عطاالله القثامي، عادل حامد حماد العصيمي، عبدالله ضيف الله حامد الدعجاني، رائد ساعد سعود الحصيني، علي حسين علي آل مفرح، منصور علي محسن وقداني، مطر ماطر سنان القرشي، غالي صالح عزيز الحارثي، فهد حامد جمعان السفيانى، محبوب دخيل نافع الحربى، خالد وصل الله عابد القرشي، خالد سفر عيد المالكي، إبراهيم عبدالله عالي القرشي، فهد حميد معيض العتيبي، نواف ضيف الله طوير الحارثي، رائد عياف عطية السفياني، مسلط نامي خبيتان الحليفي، زامل محمد حماد النمري، مشعل ريف متلع المقاطي، عبدربه مسلم زايد العيلي، عبدالله حمود حميد السفياني، ماجد مرزوق دخيل الله العتيبي، محمد صريحان عايد المالكي، مصعب إبراهيم خميس السيالي، مرزوق مباع عويض القثامي، علي بن حميد بن مفرج الحريتي، حمزة خلف الله رداد القرشي، عبدالشكور بن حميد بن عابد القرشي، منصور صالح مقبول السفياني، فواز عبدالله بن يحيى القرشي، ناصر غريب نوار الوذيناني، ماجد عبدالله عبدالله الحصيني، مازن بن محمد بن فهاد العتيبي، نايف سالم عياضه العيلي، تركي عويض ستر السواط، سهل بن محمد سعد بن ناظم القدسي.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443 05:01 PM

بالأسماء.. "القثامي" يصدر قرارًا بترقية 41 موظفًا بأمانة الطائف شملت عددًا من المستحقين حسب الأنظمة وبعد أن توفرت فيهم الشروط





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صدر قرار أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، بترقية 41 موظفًا من منسوبي الأمانة بمختلف الوكالات والإدارات والفروع والأقسام، وذلك من المرتبة الثالثة وحتى المرتبة العاشرة.



وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بأمانة الطائف سلطان الثقفي، أن القرارات الصادرة شملت المستحقين للترقية حسب الأنظمة، مشيرًا إلى أن القرارات شملت المرتبة العاشرة فما دون بمختلف المسميات بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية، مؤكدًا حرص أمين الطائف على دعم منسوبي الأمانة ضمن خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية والارتقاء بالأداء لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.



وشملت الترقيات كلاً من: بندر عويض معتق النفيعي، محمد عبدالله محمد الخياط، خليل إبراهيم بن ضيف الله السلمي، إبراهيم جابر أحمد المالكي، فواز عمر محمد المالكي، أحمد عبدالله عطاالله القثامي، عادل حامد حماد العصيمي، عبدالله ضيف الله حامد الدعجاني، رائد ساعد سعود الحصيني، علي حسين علي آل مفرح، منصور علي محسن وقداني، مطر ماطر سنان القرشي، غالي صالح عزيز الحارثي، فهد حامد جمعان السفيانى، محبوب دخيل نافع الحربى، خالد وصل الله عابد القرشي، خالد سفر عيد المالكي، إبراهيم عبدالله عالي القرشي، فهد حميد معيض العتيبي، نواف ضيف الله طوير الحارثي، رائد عياف عطية السفياني، مسلط نامي خبيتان الحليفي، زامل محمد حماد النمري، مشعل ريف متلع المقاطي، عبدربه مسلم زايد العيلي، عبدالله حمود حميد السفياني، ماجد مرزوق دخيل الله العتيبي، محمد صريحان عايد المالكي، مصعب إبراهيم خميس السيالي، مرزوق مباع عويض القثامي، علي بن حميد بن مفرج الحريتي، حمزة خلف الله رداد القرشي، عبدالشكور بن حميد بن عابد القرشي، منصور صالح مقبول السفياني، فواز عبدالله بن يحيى القرشي، ناصر غريب نوار الوذيناني، ماجد عبدالله عبدالله الحصيني، مازن بن محمد بن فهاد العتيبي، نايف سالم عياضه العيلي، تركي عويض ستر السواط، سهل بن محمد سعد بن ناظم القدسي.