النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالأسماء.. "القثامي" يصدر قرارًا بترقية 41 موظفًا بأمانة الطائف

شملت عددًا من المستحقين حسب الأنظمة وبعد أن توفرت فيهم الشروط

صدر قرار أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، بترقية 41 موظفًا من منسوبي الأمانة بمختلف الوكالات والإدارات والفروع والأقسام، وذلك من المرتبة الثالثة وحتى المرتبة العاشرة.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بأمانة الطائف سلطان الثقفي، أن القرارات الصادرة شملت المستحقين للترقية حسب الأنظمة، مشيرًا إلى أن القرارات شملت المرتبة العاشرة فما دون بمختلف المسميات بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية، مؤكدًا حرص أمين الطائف على دعم منسوبي الأمانة ضمن خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية والارتقاء بالأداء لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

وشملت الترقيات كلاً من: بندر عويض معتق النفيعي، محمد عبدالله محمد الخياط، خليل إبراهيم بن ضيف الله السلمي، إبراهيم جابر أحمد المالكي، فواز عمر محمد المالكي، أحمد عبدالله عطاالله القثامي، عادل حامد حماد العصيمي، عبدالله ضيف الله حامد الدعجاني، رائد ساعد سعود الحصيني، علي حسين علي آل مفرح، منصور علي محسن وقداني، مطر ماطر سنان القرشي، غالي صالح عزيز الحارثي، فهد حامد جمعان السفيانى، محبوب دخيل نافع الحربى، خالد وصل الله عابد القرشي، خالد سفر عيد المالكي، إبراهيم عبدالله عالي القرشي، فهد حميد معيض العتيبي، نواف ضيف الله طوير الحارثي، رائد عياف عطية السفياني، مسلط نامي خبيتان الحليفي، زامل محمد حماد النمري، مشعل ريف متلع المقاطي، عبدربه مسلم زايد العيلي، عبدالله حمود حميد السفياني، ماجد مرزوق دخيل الله العتيبي، محمد صريحان عايد المالكي، مصعب إبراهيم خميس السيالي، مرزوق مباع عويض القثامي، علي بن حميد بن مفرج الحريتي، حمزة خلف الله رداد القرشي، عبدالشكور بن حميد بن عابد القرشي، منصور صالح مقبول السفياني، فواز عبدالله بن يحيى القرشي، ناصر غريب نوار الوذيناني، ماجد عبدالله عبدالله الحصيني، مازن بن محمد بن فهاد العتيبي، نايف سالم عياضه العيلي، تركي عويض ستر السواط، سهل بن محمد سعد بن ناظم القدسي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالأسماء.. "القثامي" يصدر قرارًا بترقية 41 موظفًا بأمانة الطائف
سبق

صدر قرار أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، بترقية 41 موظفًا من منسوبي الأمانة بمختلف الوكالات والإدارات والفروع والأقسام، وذلك من المرتبة الثالثة وحتى المرتبة العاشرة.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بأمانة الطائف سلطان الثقفي، أن القرارات الصادرة شملت المستحقين للترقية حسب الأنظمة، مشيرًا إلى أن القرارات شملت المرتبة العاشرة فما دون بمختلف المسميات بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية، مؤكدًا حرص أمين الطائف على دعم منسوبي الأمانة ضمن خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية والارتقاء بالأداء لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

وشملت الترقيات كلاً من: بندر عويض معتق النفيعي، محمد عبدالله محمد الخياط، خليل إبراهيم بن ضيف الله السلمي، إبراهيم جابر أحمد المالكي، فواز عمر محمد المالكي، أحمد عبدالله عطاالله القثامي، عادل حامد حماد العصيمي، عبدالله ضيف الله حامد الدعجاني، رائد ساعد سعود الحصيني، علي حسين علي آل مفرح، منصور علي محسن وقداني، مطر ماطر سنان القرشي، غالي صالح عزيز الحارثي، فهد حامد جمعان السفيانى، محبوب دخيل نافع الحربى، خالد وصل الله عابد القرشي، خالد سفر عيد المالكي، إبراهيم عبدالله عالي القرشي، فهد حميد معيض العتيبي، نواف ضيف الله طوير الحارثي، رائد عياف عطية السفياني، مسلط نامي خبيتان الحليفي، زامل محمد حماد النمري، مشعل ريف متلع المقاطي، عبدربه مسلم زايد العيلي، عبدالله حمود حميد السفياني، ماجد مرزوق دخيل الله العتيبي، محمد صريحان عايد المالكي، مصعب إبراهيم خميس السيالي، مرزوق مباع عويض القثامي، علي بن حميد بن مفرج الحريتي، حمزة خلف الله رداد القرشي، عبدالشكور بن حميد بن عابد القرشي، منصور صالح مقبول السفياني، فواز عبدالله بن يحيى القرشي، ناصر غريب نوار الوذيناني، ماجد عبدالله عبدالله الحصيني، مازن بن محمد بن فهاد العتيبي، نايف سالم عياضه العيلي، تركي عويض ستر السواط، سهل بن محمد سعد بن ناظم القدسي.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
05:01 PM

بالأسماء.. "القثامي" يصدر قرارًا بترقية 41 موظفًا بأمانة الطائف

شملت عددًا من المستحقين حسب الأنظمة وبعد أن توفرت فيهم الشروط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
2
3,094

صدر قرار أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، بترقية 41 موظفًا من منسوبي الأمانة بمختلف الوكالات والإدارات والفروع والأقسام، وذلك من المرتبة الثالثة وحتى المرتبة العاشرة.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بأمانة الطائف سلطان الثقفي، أن القرارات الصادرة شملت المستحقين للترقية حسب الأنظمة، مشيرًا إلى أن القرارات شملت المرتبة العاشرة فما دون بمختلف المسميات بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية، مؤكدًا حرص أمين الطائف على دعم منسوبي الأمانة ضمن خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية والارتقاء بالأداء لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

وشملت الترقيات كلاً من: بندر عويض معتق النفيعي، محمد عبدالله محمد الخياط، خليل إبراهيم بن ضيف الله السلمي، إبراهيم جابر أحمد المالكي، فواز عمر محمد المالكي، أحمد عبدالله عطاالله القثامي، عادل حامد حماد العصيمي، عبدالله ضيف الله حامد الدعجاني، رائد ساعد سعود الحصيني، علي حسين علي آل مفرح، منصور علي محسن وقداني، مطر ماطر سنان القرشي، غالي صالح عزيز الحارثي، فهد حامد جمعان السفيانى، محبوب دخيل نافع الحربى، خالد وصل الله عابد القرشي، خالد سفر عيد المالكي، إبراهيم عبدالله عالي القرشي، فهد حميد معيض العتيبي، نواف ضيف الله طوير الحارثي، رائد عياف عطية السفياني، مسلط نامي خبيتان الحليفي، زامل محمد حماد النمري، مشعل ريف متلع المقاطي، عبدربه مسلم زايد العيلي، عبدالله حمود حميد السفياني، ماجد مرزوق دخيل الله العتيبي، محمد صريحان عايد المالكي، مصعب إبراهيم خميس السيالي، مرزوق مباع عويض القثامي، علي بن حميد بن مفرج الحريتي، حمزة خلف الله رداد القرشي، عبدالشكور بن حميد بن عابد القرشي، منصور صالح مقبول السفياني، فواز عبدالله بن يحيى القرشي، ناصر غريب نوار الوذيناني، ماجد عبدالله عبدالله الحصيني، مازن بن محمد بن فهاد العتيبي، نايف سالم عياضه العيلي، تركي عويض ستر السواط، سهل بن محمد سعد بن ناظم القدسي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,456
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,140
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,159
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,214

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة