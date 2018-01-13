اختارت قناة أبوظبي الأولى التابعة لمؤسسة أبوظبي للإعلام تطبيق iHR Jobs كتطبيق رائد في عالم التوظيف الذكي. وجاء ذلك ضمن برنامج "يلا سوشيال" الذي يعرض على القناة يومياً من الأحد حتى الخميس والمتخصص في رصد أحداث منصات التواصل الاجتماعي. ويخصص البرنامج فقرة يومياً للحديث عن التطبيقات الذكية التي تساهم في رفع مستوى جودة الحياة وتلك التي تقدم حلولًا نوعية في مختلف المجالات. وعملت الشركة الدولية للموارد البشرية على تطوير التطبيق على مدى سنوات عدة، ما جعل التطبيق الفريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، والذي يتميز بخصائص أهمها سهولة الاتصال بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، ليقدم بذلك نقلة نوعية في عالم التوظيف واستقطاب القياديين والمحترفين. ولا زالت الشركة تعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها من خلال رصد وتحليل تعاملات المستخدم لتحقق هدفها نحو تحقيق مستقبل ذكي يليق بالتقدم والتطور الملحوظ في عالم الأعمال والخدمات التقنية.

قناة أبوظبي الأولى تختار iHR Jobs كتطبيق رائد في عالم التوظيف الذكي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-11 اختارت قناة أبوظبي الأولى التابعة لمؤسسة أبوظبي للإعلام تطبيق iHR Jobs كتطبيق رائد في عالم التوظيف الذكي.

وجاء ذلك ضمن برنامج "يلا سوشيال" الذي يعرض على القناة يومياً من الأحد حتى الخميس والمتخصص في رصد أحداث منصات التواصل الاجتماعي.

ويخصص البرنامج فقرة يومياً للحديث عن التطبيقات الذكية التي تساهم في رفع مستوى جودة الحياة وتلك التي تقدم حلولًا نوعية في مختلف المجالات.

وعملت الشركة الدولية للموارد البشرية على تطوير التطبيق على مدى سنوات عدة، ما جعل التطبيق الفريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، والذي يتميز بخصائص أهمها سهولة الاتصال بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، ليقدم بذلك نقلة نوعية في عالم التوظيف واستقطاب القياديين والمحترفين.

ولا زالت الشركة تعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها من خلال رصد وتحليل تعاملات المستخدم لتحقق هدفها نحو تحقيق مستقبل ذكي يليق بالتقدم والتطور الملحوظ في عالم الأعمال والخدمات التقنية.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441 04:42 PM

قناة أبوظبي الأولى تختار iHR Jobs كتطبيق رائد في عالم التوظيف الذكي الشركة الدولية للموارد البشرية عملت على تطوير التطبيق على مدى سنوات عدة





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اختارت قناة أبوظبي الأولى التابعة لمؤسسة أبوظبي للإعلام تطبيق iHR Jobs كتطبيق رائد في عالم التوظيف الذكي.

وجاء ذلك ضمن برنامج "يلا سوشيال" الذي يعرض على القناة يومياً من الأحد حتى الخميس والمتخصص في رصد أحداث منصات التواصل الاجتماعي.

ويخصص البرنامج فقرة يومياً للحديث عن التطبيقات الذكية التي تساهم في رفع مستوى جودة الحياة وتلك التي تقدم حلولًا نوعية في مختلف المجالات.

وعملت الشركة الدولية للموارد البشرية على تطوير التطبيق على مدى سنوات عدة، ما جعل التطبيق الفريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، والذي يتميز بخصائص أهمها سهولة الاتصال بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، ليقدم بذلك نقلة نوعية في عالم التوظيف واستقطاب القياديين والمحترفين.

ولا زالت الشركة تعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها من خلال رصد وتحليل تعاملات المستخدم لتحقق هدفها نحو تحقيق مستقبل ذكي يليق بالتقدم والتطور الملحوظ في عالم الأعمال والخدمات التقنية.