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لحظات تحكي رياضتنا الذهبية .. "الفيصل" يتسلم الشعلة من ثلاثة أبطال حققوا المجد

في لفتة رائعة من اللجنة الأولمبية السعودية، تم استعراض أبرز الإنجازات السعودية في الأولمبياد العالمية السابقة عبر ثلاثة أبطال وهم محمد عسيري حامل ذهبية بيونس آيرس في الكاراتيه، والحسناء الحماد أَول سعودية تحصد ميدالية آسيوية وقد حققتها في المبارزة والعداء الشهير هادي صوعان حامل ذهبية في أولمبياد سيدني.

وقد ظهر محمد عسيري حاملاً الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب السعودية، بعد ذلك تم تناولها من البطلة الحسناء الحماد لتنقلها بدورها للعداء هادي صوعان الذي قام بتسليمها للأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة.

وتم التقاط الصور التذكارية للأبطال الثلاثة مع وزير الرياضة تتوسطهم الشعلة الأولمبية.

اللجنة الأولمبية السعودية وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لحظات تحكي رياضتنا الذهبية .. "الفيصل" يتسلم الشعلة من ثلاثة أبطال حققوا المجد
سبق

في لفتة رائعة من اللجنة الأولمبية السعودية، تم استعراض أبرز الإنجازات السعودية في الأولمبياد العالمية السابقة عبر ثلاثة أبطال وهم محمد عسيري حامل ذهبية بيونس آيرس في الكاراتيه، والحسناء الحماد أَول سعودية تحصد ميدالية آسيوية وقد حققتها في المبارزة والعداء الشهير هادي صوعان حامل ذهبية في أولمبياد سيدني.

وقد ظهر محمد عسيري حاملاً الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب السعودية، بعد ذلك تم تناولها من البطلة الحسناء الحماد لتنقلها بدورها للعداء هادي صوعان الذي قام بتسليمها للأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة.

وتم التقاط الصور التذكارية للأبطال الثلاثة مع وزير الرياضة تتوسطهم الشعلة الأولمبية.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
09:45 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
10:51 PM

لحظات تحكي رياضتنا الذهبية .. "الفيصل" يتسلم الشعلة من ثلاثة أبطال حققوا المجد

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
2
3,221

في لفتة رائعة من اللجنة الأولمبية السعودية، تم استعراض أبرز الإنجازات السعودية في الأولمبياد العالمية السابقة عبر ثلاثة أبطال وهم محمد عسيري حامل ذهبية بيونس آيرس في الكاراتيه، والحسناء الحماد أَول سعودية تحصد ميدالية آسيوية وقد حققتها في المبارزة والعداء الشهير هادي صوعان حامل ذهبية في أولمبياد سيدني.

وقد ظهر محمد عسيري حاملاً الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب السعودية، بعد ذلك تم تناولها من البطلة الحسناء الحماد لتنقلها بدورها للعداء هادي صوعان الذي قام بتسليمها للأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة.

وتم التقاط الصور التذكارية للأبطال الثلاثة مع وزير الرياضة تتوسطهم الشعلة الأولمبية.

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